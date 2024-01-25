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İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Suriyeli bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Behiye Ediz'in cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir\'de bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi
25.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:54
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki evinde, Suriyeli L.M. (30) tarafından bıçaklanarak öldürülen Behiye Ediz'in (12) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocuğun cenazesi Cennetçeşme Güzel İzmir Camisi'nde kılınan namazın ardından Buca Kırıklar Mezarlığında defnedildi.

Amca Beşir Ediz, gazetecilere, zanlıya hangi ceza verilirse verilsin içlerindeki acının dinmeyeceğini söyledi.

Yeğeninin daha 12 yaşında olduğunu dile getiren amca Ediz, "Çocuktan ne istenebilir ki? 12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir, bunu değil bir insan bir yaratık bile yapamaz. Küçücük çocuktan ne isteyebilir ki bir insan." diye konuştu.

Aynı olayda bıçakla yaralanan anne Suzan Ediz'in (34) ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Buca ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alınan şüpheli L.M'nin (30) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Olay

Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde dün, evinde L.M. tarafından bıçaklanan Suzan Ediz yaralanmış, 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı, Buca'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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