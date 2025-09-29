İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

İzmir\'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü
29.09.2025 01:19
İzmir Karabağlar'da iki grup arasında çıkan kavgada Selim Yağız bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi alan Selim Yağız (33), hayatını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLANDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.S.'nin (24) bıçaklı saldırısı sırasında Selim Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, Yağız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri Yağız'ın öldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitiren Yağız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca, bölgedeki güvenlik kameraları da polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Cinayet şüphelisi B.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, olayı görüntüleyen bir güvenlik kamerasının olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı bu sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı saniye saniye görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

