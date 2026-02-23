Bilim Kahramanları Fuar İzmir'de Buluştu

(İZMİR) - Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22. sezonu İzmir Ortaokul Yerel Turnuvaları'nın 2'nci ve 3'üncüsü Fuar İzmir'de düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ'ın desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 10 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Her yıl 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini "topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini" sağlayan, dünyada 100'ü aşkın ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22'nci sezonu yapıldı. Ülkemizde, Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2004-2005 sezonundan bu yana Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenlen etkinliğe ilgi yoğun oldu. 2004 yılından bu yana Türkiye'de 80 şehirden 47 bin 127 çocuğun katıldığı turnuvalar, bu yıl UNEARTHED temasıyla gerçekleştiriliyor. Takımlar geçmişin izini sürerek arkeolojik süreçleri, yer altı yapılarıyla gizli kalmış alanları ve eski uygarlıkların izlerini araştırıyor. Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirirken inşa edip kodladıkları robotlarla görevleri tamamlamaya çalışıyor.

Turnuvanın 22. sezonunda, 2. ve 3. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvaları, Fuar İzmir D Hol'de gerçekleştirildi. 2. İzmir Ortaokul Turnuvası'na İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Muğla'dan 36 takım ve 318 öğrenci katılırken 3. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası'nda ise yine aynı illerden 36 takım ile 319 öğrenci yer aldı. Öğrenciler, kendilerine ayrılan stantlarda projelerinin tanıtımını yaptı ve robotlarının verilen görevleri yerine getirmesi için yoğun çaba harcadı. Yarışma için jürinin karşısına çıkan küçük bilim kahramanları, buldukları çözüm önerilerini paylaştı. İki günün sonunda düzenlenen ödül törenleriyle öğrencilere kupa ve madalyaları verilirken 10 takım da ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Bilimle büyüyen bir nesil

Turnuvalarda iki günün birincisi olan takımlara ödüllerini veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İpek Kul Bayar ve Sedef Cem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara her zaman destek olduğunu vurgulayarak, bilimin ve üretmenin geleceğin anahtarı olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehir ve İZFAŞ'a teşekkür etti

Organizasyona uzun yıllardır ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten İZFAŞ İletişim ve Etkinlikler Müdürü Zeynep Gülşen Can da geleceğin bilim insanları olan çocuklar ve gençlerden öğrenecek çok şeyleri olduğunu vurgulayarak, ulusal turnuvada yeniden Fuar İzmir'de buluşma temennisini paylaştı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, daha iyi bir geleceğin, bugün sorular sormaya cesaret eden çocuklarla ve gençlerle mümkün olduğunu belirterek, "Bu sezon, Türkiye genelinde 501 takım ile 4 bin 472 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Ordu'da gerçekleşecek yerel turnuvalarımızın ardından İzmir'de 7 – 8 Mart tarihlerinde ulusal turnuva gerçekleştirilecek" diyerek yıllardır İzmir yerel ve ulusal turnuvalarına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZFAŞ'a teşekkür etti.

Ulusal Turnuva da İzmir'de düzenlenecek

Şubat ve Mart 2026 boyunca İzmir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Ordu'da gerçekleştirilecek 18 yerel turnuvanın ardından sezon, 7–8 Mart 2026 tarihlerinde yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ desteğiyle Fuar İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva ile tamamlanacak.

İki günün sonunda Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazanan takımlar ise şu şekilde oluştu:

21 Şubat 2026

Karşıya Özel TAKEV Ortaokulu Astronova takımı - Şampiyonluk Ödülü

Özel Rota Ortaokulu Relic Hunters takımı - İkincilik Ödülü

Özel İzmir İstek Ortoakulu Northstars takımı - Üçüncülük Ödülü

İzmir Bayraklı Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Cyber Ninjas takımı - Ulusal Çıkış 4

Özel Türk Koleji Marmaris Ortaokulu Felix takımı - Ulusal Çıkış 5

22 Şubat 2026

Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spıca Jr takımı - Şampiyonluk Ödülü

Muğla Turgutreis Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Maxıma Prime takımı - İkincilik Ödülü

Özel Çakabey Ortaokulu Leukai takımı - Üçüncülük Ödülü

Özel Bandırma Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Enterprıse Kyzikos takımı - Ulusal Çıkış 4

Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Ouroboros takımı - Ulusal Çıkış 5