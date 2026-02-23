Bilim Kahramanları Fuar İzmir'de Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilim Kahramanları Fuar İzmir'de Buluştu

23.02.2026 12:09  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22. sezonu İzmir'de gerçekleştirildi. 10 takım, ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı. Öğrenciler, bilimsel projeleriyle topluma duyarlı bireyler olarak kendilerini gösterdi.

(İZMİR) - Bilim Kahramanları Buluşuyor FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22. sezonu İzmir Ortaokul Yerel Turnuvaları'nın 2'nci ve 3'üncüsü Fuar İzmir'de düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ'ın desteğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 10 takım ulusal turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Her yıl 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini "topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini" sağlayan, dünyada 100'ü aşkın ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı FIRST LEGO League Challenge turnuvalarının 22'nci sezonu yapıldı. Ülkemizde, Bilim Kahramanları Derneği tarafından 2004-2005 sezonundan bu yana Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenlen etkinliğe ilgi yoğun oldu. 2004 yılından bu yana Türkiye'de 80 şehirden 47 bin 127 çocuğun katıldığı turnuvalar, bu yıl UNEARTHED temasıyla gerçekleştiriliyor. Takımlar geçmişin izini sürerek arkeolojik süreçleri, yer altı yapılarıyla gizli kalmış alanları ve eski uygarlıkların izlerini araştırıyor. Öğrenciler, karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirirken inşa edip kodladıkları robotlarla görevleri tamamlamaya çalışıyor.

Turnuvanın 22. sezonunda, 2. ve 3. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvaları, Fuar İzmir D Hol'de gerçekleştirildi. 2. İzmir Ortaokul Turnuvası'na İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa ve Muğla'dan 36 takım ve 318 öğrenci katılırken 3. İzmir Ortaokul Yerel Turnuvası'nda ise yine aynı illerden 36 takım ile 319 öğrenci yer aldı. Öğrenciler, kendilerine ayrılan stantlarda projelerinin tanıtımını yaptı ve robotlarının verilen görevleri yerine getirmesi için yoğun çaba harcadı. Yarışma için jürinin karşısına çıkan küçük bilim kahramanları, buldukları çözüm önerilerini paylaştı. İki günün sonunda düzenlenen ödül törenleriyle öğrencilere kupa ve madalyaları verilirken 10 takım da ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Bilimle büyüyen bir nesil

Turnuvalarda iki günün birincisi olan takımlara ödüllerini veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İpek Kul Bayar ve Sedef Cem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara her zaman destek olduğunu vurgulayarak, bilimin ve üretmenin geleceğin anahtarı olduğuna dikkati çekti.

Büyükşehir ve İZFAŞ'a teşekkür etti

Organizasyona uzun yıllardır ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten İZFAŞ İletişim ve Etkinlikler Müdürü Zeynep Gülşen Can da geleceğin bilim insanları olan çocuklar ve gençlerden öğrenecek çok şeyleri olduğunu vurgulayarak, ulusal turnuvada yeniden Fuar İzmir'de buluşma temennisini paylaştı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Mecik, daha iyi bir geleceğin, bugün sorular sormaya cesaret eden çocuklarla ve gençlerle mümkün olduğunu belirterek, "Bu sezon, Türkiye genelinde 501 takım ile 4 bin 472 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Ordu'da gerçekleşecek yerel turnuvalarımızın ardından İzmir'de 7 – 8 Mart tarihlerinde ulusal turnuva gerçekleştirilecek" diyerek yıllardır İzmir yerel ve ulusal turnuvalarına ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZFAŞ'a teşekkür etti.

Ulusal Turnuva da İzmir'de düzenlenecek

Şubat ve Mart 2026 boyunca İzmir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Ordu'da gerçekleştirilecek 18 yerel turnuvanın ardından sezon, 7–8 Mart 2026 tarihlerinde yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ desteğiyle Fuar İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva ile tamamlanacak.

İki günün sonunda Ulusal Turnuva'ya katılmaya hak kazanan takımlar ise şu şekilde oluştu:

21 Şubat 2026

Karşıya Özel TAKEV Ortaokulu Astronova takımı - Şampiyonluk Ödülü

Özel Rota Ortaokulu Relic Hunters takımı - İkincilik Ödülü

Özel İzmir İstek Ortoakulu Northstars takımı - Üçüncülük Ödülü

İzmir Bayraklı Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Cyber Ninjas takımı - Ulusal Çıkış 4

Özel Türk Koleji Marmaris Ortaokulu Felix takımı - Ulusal Çıkış 5

22 Şubat 2026

Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Spıca Jr takımı - Şampiyonluk Ödülü

Muğla Turgutreis Uğur Okulları Kampüsü Ortaokulu Maxıma Prime takımı - İkincilik Ödülü

Özel Çakabey Ortaokulu Leukai takımı - Üçüncülük Ödülü

Özel Bandırma Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Enterprıse Kyzikos takımı - Ulusal Çıkış 4

Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Ouroboros takımı - Ulusal Çıkış 5

Kaynak: ANKA

Güncel, İzmir, Bilim, Lego, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kahramanları Fuar İzmir'de Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Cristiano Ronaldo’dan merak edilen geleceği hakkında açıklama Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
13:07
DEM Parti’de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
12:59
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler
Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
12:49
CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadi için teklif verdi
CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaadi için teklif verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:19:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilim Kahramanları Fuar İzmir'de Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.