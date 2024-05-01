İzmir'de binlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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İzmir'de binlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı

İzmir\'de binlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı kutladı

İzmir'de binlerce emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak taleplerini dile getirdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Taksim'e selam gönderirken, Türk-İş Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise ücretli çalışanların zorlaşan yaşam şartlarına dikkat çekti. Mitingde yapılan konuşmalarda, eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

01.05.2024 17:23  Güncelleme: 17:42
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ-ECE AZAK KAMERA: KERİM UĞUR-ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'de binlerce emekçi sabahın erken saatlerinden itibaren Basmane, liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Meydanda düzenlenen mitingde taleplerini dile getiren emekçiler "Her yer Taksim, her yer direniş", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Hak, hukuk, özgürlük" sloganları attı.

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Taksim'e selam gönderdi. Memiş, bu düzen böyle gitmez diyenlerin alanları hınca hınç doldurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Gündoğdu Meydanı'ndan Taksim'e selam gönderiyoruz. Taksim'de düşene, dövüşene bin selam olsun. Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan ve yok sayılan milyonlar 1 Mayıs alanlarında, kendilerini ifade etmek için yan yana geldiler. Umutlarımızı ve tepkilerimizi dile getiriyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 1 Mayıs ülkemiz için önemli bir dönemeçte kutlanacak. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların hesap sorma ve değiştirme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu siyasi iktidarın yoksullaştırıcı ekonomik politikalarına, hukuksuzluklarına 'dur' dediği bir ortamda 1 Mayıs'ta alanlardayız. Ekmeğimizin her gün ama her gün küçüldüğü; gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliklerin arttığı; hak ve özgürlüklerimizin alabildiğine kısıtlandığı bu süreçte, hükümetin yoksullaştırıcı ekonomi programına seçimden sonra uygulayacağını söylediği kemer sıkma politikalarına karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız. Ülke için, barış için, adalet için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Ülkemizde güçlü bir tarihi olan 1 Mayıs, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan yaşasın 1 Mayıs. Emek, dayanışma, mücadele günü."

"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN TAKSİM' E ÇIKANLARA 'SELAM OLSUN'"

Mitingde Türk-İş Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Ekmek, adalet, hürriyet için emek bizim, gelecek bizim. 1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü. 1 Mayıs emeğin, alın terinin, barışın, demokrasinin ve güvenli bir gelecek için dayanışmanın günüdür. Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'müz 1 Mayıs kutlu olsun. 2024 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin haklarını savunmak için canlarını ortaya koyanlar; emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz, 1977 1 Mayısı'nda Taksim' de katledilen canlarımızı bir kez daha saygı ile anıyoruz ve buradan 1 Mayıs' ı kutlamak için ülkenin dört bir yanından Taksim' e çıkanlara selam olsun diyoruz.

Ücretli çalışanların geçim ve yaşama şartları her geçen gün zorlaşırken, daha yılın ilk aylarında vergi oranları yükselmekte, ücretli çalışanlar ağır vergi yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücret artışları enflasyon karşısında kısa bir sürede etkisini kaybetmekte, ülkedeki çalışanların ücretleri asgari ücret seviyesinde yoğunlaştırılmaktadır ve asgari ücret ortalama ücret haline gelmektedir. Kayıt dışı istihdam sorunu devam ederken başta kadın emekçiler olmak üzere, tüm emekçilere daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılmaktadır. Ülkemiz her alanda güvencesizler cumhuriyeti haline gelmiştir. Kadın işsizliği ve güvencesiz, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve mobbing her geçen gün artmaktadır."

Anayasa'da tanımlanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin işler hale gelmesi için, eşitlik, demokrasi ve adalet için mücadelenin inatla,  ısrarla ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Gelecek, işçi sınıfının ve tüm emekçilerin ellerinde yükselecektir. Bizler sadece işçilerin değil, tüm emekçilerin, kadınların, çocukların ve ötekileştirilen tüm kesimlerin, doğanın ve tüm canlıların haklarını sonuna kadar savunacağız. ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşayabilmek için azim ve kararlılıkla kavgamızı sürdüreceğiz.

Bizler emeğin sömürülmediği, sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmediği, grev hakkının yasaklanmadığı, herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı, bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu, KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği, ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halkımıza ve emekçilere kesilmediği, emperyalist güçlerin yarattığı savaşların hiç olmadığı, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, barış ve kardeşliğin hakim olduğu kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak sayılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz.1 Mayıs mücadeledir, 1 Mayıs birliktir, 1 Mayıs umuttur, 1 Mayıs gelecektir. 2024 1 Mayısı'ndan yeni bir başlangıç için 'bu düzen böyle gitmez' diyerek umutla ayağa kalkıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs."

1.VİDEO

SENDİKALARIN ALANA GELİŞLERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER

2.VİDEO

İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANINDAKİ 1 MAYIS KUTLAMALARINDAN DETAY

İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANINDAKİ TERTİP KOMİTESİNİN KONUŞMALARI

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de binlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de binlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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