İzmir\'de Cemil Tugay protestosu: İZBB\'ye yürümek isteyen grupla polis arasında gerginlik

(İZMİR) - İzmir'de YENİ Partililer ve vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını protesto etti. İZBB binasına siyah çelenk ve karanfil bırakmak için Kültürpark'a yürümek isteyen grubun önü polis barikatlarıyla kesildi. Polis ile partililer ve vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, yapılan müzakerelerin ardından bir grup, Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı'na ulaştı. Kültürpark'a girişlerine izin verilmeyen grup, karanfilleri kapının önüne bıraktı.

YENİ Parti İzmir Örgütleri, İl Başkanlığı binası önünde İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamaya partinin İzmir milletvekilleri, partili belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Halk Evleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Burada partililere seslenen YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından Güç, engellemelerle karşılaştıklarını valilikle müzakere ettiklerini anlattı. Güç "Valiliğin hiç kimseyi dinlediği yok. Buradan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüp Lozan ya da Basmane kapısına yürüyüp biz siyah çelengimizi bırakacaktık asla izin vermediler. Bugün sadece temsiliyet olarak vekillerimiz ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız beraber Cemil Tugay'ın 'siyasi mevta' tabutunu, siyah çelengimizi ve siyah karanfillerimizi Basmane'ye, belediye binasına bırakıp dağılacağız." dedi.

İZBB'YE YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBUN ÖNÜNÜ POLİS KESTİ

Güç'ün açıklamasının ardından partililer, Kültürpark'ta bulunan İZBB binasına siyah çelenk ve karanfil bırakmak üzere İl Başkanlığı önünden hareket etmek istedi. Polis ekipleri ise Cumhuriyet Meydanı ve İl Başkanlığı binasının çevresini barikatlarla kapatarak grubun ilerlemesine izin vermedi.

Partililerin yürümek istemesi üzerine polis ile grup arasında kısa süreli gerginlik ve arbede yaşandı. Kültürpark'a geçişine izin verilmesi için polisle müzakere yapılırken polis barikatlarının önünde zaman zaman arbede yaşandı.

Müzakerelerin ardından partililer ve vatandaşlar gruplar halinde dağılırken, aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu bir grup, çevik kuvvet ve TOMA'ların arasında Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı'na ulaştı.

KÜLTÜRPARK'A GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

İZBB binasına ulaşmak isteyen grubun Kültürpark'a girişine de polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine partililer, beraberlerinde getirdikleri karanfilleri Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı önüne bırakarak protestolarını sürdürdü.

GÜÇ: İZMİR HALKINA BİR HAKARET

Burada açıklama yapan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, grubun İZBB binasına gitmesinin engellenmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Demokratik bir şekilde bugün İl Binamızın önünde toplanıp yaklaşık 500 metre yürüyüp Lozan kapısı önünde biz siyah çelenk, siyasi olarak mevta gördüğümüz Cemil Tugay'ın tabutunu bırakıp siyah karanfillerimizi bırakıp dağılacaktık. Bunu belirtmemize rağmen izin vermediler. 'Tamam', dedik. 'İl binası önünde basın açıklaması yapacağız. Daha sonra milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımız da gelip tabutu, siyah çelengi ve karanfilleri bırakacağız' dedik. O daracık alana yaklaşık üç tane şerit bir şekilde insanları boğdular. 'Tek tek çıkın', diyorlar. Orada 50 bine yakın insan var, 'tek tek çıkın', diyorlar. Nasıl tek tek çıkacak kardeşim? Orada partili yaşlılarımız vardı, ezildiler. İzmir halkından korkmalarına gerek yok. Bu Cemil Tugay'ın geçişi herkese bir ders olmalıdır. Cemil Tugay'ı İzmir halkı istemiyor. Cemil Tugay'ı İzmir'de görev yapmasını kimse istemiyor. Cemil Tugay, eskiden verdiği sözü tutsun ve belediye başkanlığından istifa etsin. Onu burada istemiyoruz. AKP'ye geçen bir zihniyeti biz burada istemiyoruz. Çünkü AKP oylarıyla seçilmemiştir. Eğer bir tehditle, bir şantajla geçiyorsa o tehdit, şantajın altında ne varsa lütfen onunla ilgili açıklamasını yapsınlar. Yapmazlarsa bir, iki sene içerisinde iktidara geliyoruz. O dosyalar biz geldiğimiz zaman da açılacak. Bu çok tehlikeli bir şey. İzmir halkına bir hakarettir. Bunu kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz.

"İZMİR HALKI CEMİL TUGAY'IN ENSESİNDE"

Biz İzmir'de yıllarca yürüyüş yaptık. Yıllarca basın açıklaması yaptık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. İl binamızın etrafına demir parmaklıklar örmüşler. Üç şerit, 'dışarı çıkamazsınız', diyor. Şu karanfilleri bırakamadık. Siyah çelengimiz yok ortalıkta. Gençlerimiz getiremedi siyah çelenkleri. Böyle bir anlayış, demokrasinin olmadığı bir şehirde kimse mutlu bir şekilde yaşamaz. Bu ülkenin sorunu, bu şehrin sorunu yerel yönetimden sorun değildir. Bu şehrin sorunu AKP iktidarının getirdiği yoksulluk sorunudur. Barınma, uyuşturucu sorunudur. Bu şehrin sorunları gelecek kaygısıdır, AKP iktidarının getirdiği, 25 yıllık getirdiği maalesef ekonomik krizdir. Bu şehri rahatlatmak istiyorlarsa AKP iktidarı bir an önce, bir an önce erken seçim yapmalı. Bu ülkeyi rahatlatmalıdır. AKP iktidarı maalesef ülkeyi yönetmiyor. Daha düne kadar folk krizi patlak verdi. 455 bin vatandaşımız doğrudan etkilendi. Etkilerinin iki üç ay sonra çıkacağı söyleniyor. Bu krizin altından AKP kalkamayacak. Bu geçenler, bu kaygan siyasetçiler halkına hesap vermek zorunda kalacak. AKP iktidarı bir sene içerisinde bu memlekette iktidarı bırakacak. YENİ Parti'nin iktidarında ülkemiz refaha kavuşacaktır. Bugün yaptığımız eylemler bugünlük değildir. İzmir halkı Cemil Tugay'ın ensesindedir. Bu işi bırakmadan, belediye başkanlığını bırakmadan bizim eylemlerimiz sona ermeyecek. Her türlü akılcı eyleme, her türlü sokak eylemine devam edeceğiz. Bu gece yapılanları asla unutmayacağız. Biz, biz devletimize bağlı, milletimize bağlı YENİ Partililer olarak şurada demokratik bir yürüyüş yapacağız. Demokratik olarak siyah çelengimizi, siyah karanfilimizi bırakacaktık. Bu yapılanları asla affetmeyecek, İzmir halkı da milletimiz de affetmeyecek. Bu geçişi hiç kimse affetmeyecek. Bu üzgünlüğümüzü ve bu endişemizi ve buradaki kaygımızı herkes bilsin. Bunu asla kabul etmiyoruz."

ÖZKAN: 365 GÜN ONU İSTİFAYA ÇAĞIRACAĞIZ

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkan, şunları kaydetti:

"Sorun devletin memurunda değil, poliste değil. Sorun siyasi iradede. Bugün yolları kapattıran, kenti çelik ağlarla ördüren, bize o daracık alanı veren polis memurları değil; onlara o talimatı veren siyasi irade. Cemil Tugay çürüdüğü için düşmüştür. Düşmeden önce söylediği sözün gereğini yapmalıdır, istifa etmelidir. Ama zannetmesinler ki İzmir düştü. Hep beraber çelik irademizle ayaktayız. Atatürk'ün omurgasındayız. Biz omurgalı olduğumuz için duruyoruz. O omurgasız olduğu için düşmüştür. Bundan sonra 365 gün eylem yapacağız. 365 gün onu istifaya çağıracağız. Bizim polis kardeşlerimizle hiçbir şeyimiz yoktur. Onlar dün bir şehit verdiler, o bizim şehidimizdir. Acıları bizim acımızdır. Ama onlara bu talimatı veren siyasi irade demokrat değildir, demokrasiyi de sevmemektedir. O yüzden bu sorunları yaşıyoruz. Bugün bu siyah karanfiller Cemil Tugay'ın ilk gününün nişanesidir. Bundan sonra da bu değişmeyecektir. Sözünde, özünde birazcık kişilik kaldıysa yapması gereken şey, önce söylediği gibi istifa edip yakasına AK Parti rozetini takıp İzmir'in sokaklarında dolaşmaktır. Yanına koruma alıp ondan sonra devletin dayanaklarıyla birlikte yürümeye çalışmak ona yakışan bir şey değil. Ne diyordu? 'İstifa ettiğim gün ben belediye başkanlığı görevini bırakacağım' diyordu. Hadi o zaman, buyur. Gün bugündür. Er meydanı burada. Et istifanı, çık meydana. Mert dayanır, namert kaçar. Kaçmayacak. Gelecek, istifa edecek, aday olacak, çıkacak. Göreceğiz boyunun ölçüsünü."

Partililer, açıklamaların ardından Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı önünden ayrıldı.