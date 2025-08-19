İzmir'de Çöplük Problemi Büyüyor - Son Dakika
İzmir'de Çöplük Problemi Büyüyor

İzmir'de Çöplük Problemi Büyüyor
19.08.2025 12:09
İzmir'de toplanmayan çöpler kötü kokuya yol açarken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

İZMİR'de toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturmaya devam ediyor. Sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlardan Cüneyt Alan (55), Ankara'dan İzmir'e misafir olarak geldiğini belirtip, "Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Karşıyaka, Buca ve Konak ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluşmaya devam ediyor. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarken, vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına neden olduğunu dile getirdi. İlçede günlerdir bu sorunun sürdüğünü belirten vatandaşlar, çöplerin zamanında toplanması gerektiğini dile getirdi.

'ÇÖP KOKUSU, 5'İNCİ KATA ÇIKIYOR'

Ankara'dan İzmir'e misafir olarak gelen vatandaşlardan Cüneyt Alan, "Cuma günü geldim, o günden beri burası çöp dolu. Mahallenin tümünü dolaştım her tarafta çöpler birikmiş durumda. İnsanlar çöpleri evlerine mi bitirecek? Mecbur kaldıkları için konteyner da dolu olunca çevresine atmak zorunda kalıyorlar. Çöp kokusu 5'inci kata kadar çıkıyor. İzmir'e yerleşmek istiyordum ancak gelip gördüm. Buraya mikrop kapmaya mı yerleşeceğiz? 55 yaşındayım hiç böyle bir şey görmedim. Daha da kötüsü bölgede gıda işletmeleri var. Bu işletmeler denetleniyor ama dışarıdaki pisliklerden herkes hasta olmak üzere" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BIKTIK'

Vatandaşlardan diş hekimi asistanı Zerrin İlter (36) ise "Tam kliniğimizin önünde kaç gündür çöp kokusu var. Bu durum artık bıktırdı. Kaç gündür çöpler toplanmıyor. Çöp arabası geliyor, bazı çöpleri topluyor, bazılarını bırakıyor. Bir an önce çare bulmasını istiyoruz. Her yönden tehlikeli, fazla söze gerek yok, rezillik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire ilçesine taşındığını, bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

İzmir'de Çöplük Problemi Büyüyor

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
