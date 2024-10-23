İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Her Yerde Etkinlikler

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinliği, Çeşme Germiyan Mahallesi'nde devam etti. Germiyanlılar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sadece merkez ilçelerde değil, kent genelinde yaşatmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kutlama programı düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme Germiyan Mahallesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Her Yerde etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kutlama programı kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen spor aktiviteleri, teknoloji atölyesi, resim, satranç, yüz boyama ve VR gözlük deneyimi gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. Tiyatro oyunu, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu konseri ve perküsyon ustası Hamdi Akatay ile ekibinin gösterisi de ilgi topladı. Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi ise tüm Germiyanlılara duygusal anlar yaşattı.

"Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz"

Etkinlikte konuşan Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Banu Ayhan, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinlikleri gerçekten çok kıymetli. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Germiyan'ımız bizim için çok kıymetli. Etkinliğin Germiyan'da olmasından mutluluk duyuyoruz. Hepinizin gözlerinde de o sevinci ve coşkuyu görüyoruz. Germiyanlılar, Cumhuriyet ile ilgili bir etkinliğin burada yapılmasından mutluluk duyuyor. Öncelikle bir kadın olarak Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Çeşme artık bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Bunun için ayrıca gururluyuz. Ben de hem meclis üyesi hem belediye başkan vekili hem de kadın olarak Çeşme adına tüm kadınlar adına söz sahibiysem bu Cumhuriyet'in sayesinde, sizlerin sayesinde. İnşallah Cumhuriyet'imizin 200. yılını da görmek torunlarımıza nasip olsun" dedi.

Etkinlikler ilçelerde devam edecek

İlçelerde devam eden "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri kapsamında pek çok sanatçı vatandaşlarla buluşacak. 27 Ekim Ödemiş Konaklı ve 28 Ekim Bergama Yenikent'te oyuncu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katılacak.

"Cumhuriyet Her Yerde" programı hangi ilçelerde?

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00) 27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)