İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Her Yerde Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Her Yerde Etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini kent genelinde sürdürüyor. Çeşme Germiyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Her Yerde' etkinliği, çocuklar ve gençler için çeşitli aktivitelerle dolu bir kutlama ortamı sundu. 101. yıl etkinliklerinde ilgi çekici sanat gösterileri ve sergiler de yer aldı.

23.10.2024 09:39  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinliği, Çeşme Germiyan Mahallesi'nde devam etti. Germiyanlılar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sadece merkez ilçelerde değil, kent genelinde yaşatmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kutlama programı düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme Germiyan Mahallesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Her Yerde etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kutlama programı kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen spor aktiviteleri, teknoloji atölyesi, resim, satranç, yüz boyama ve VR gözlük deneyimi gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. Tiyatro oyunu, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu konseri ve perküsyon ustası Hamdi Akatay ile ekibinin gösterisi de ilgi topladı. Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi ise tüm Germiyanlılara duygusal anlar yaşattı.

"Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz"

Etkinlikte konuşan Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Banu Ayhan, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Her Yerde etkinlikleri gerçekten çok kıymetli. Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Germiyan'ımız bizim için çok kıymetli. Etkinliğin Germiyan'da olmasından mutluluk duyuyoruz. Hepinizin gözlerinde de o sevinci ve coşkuyu görüyoruz. Germiyanlılar, Cumhuriyet ile ilgili bir etkinliğin burada yapılmasından mutluluk duyuyor. Öncelikle bir kadın olarak Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Çeşme artık bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Bunun için ayrıca gururluyuz. Ben de hem meclis üyesi hem belediye başkan vekili hem de kadın olarak Çeşme adına tüm kadınlar adına söz sahibiysem bu Cumhuriyet'in sayesinde, sizlerin sayesinde. İnşallah Cumhuriyet'imizin 200. yılını da görmek torunlarımıza nasip olsun" dedi.

Etkinlikler ilçelerde devam edecek

İlçelerde devam eden "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri kapsamında pek çok sanatçı vatandaşlarla buluşacak. 27 Ekim Ödemiş Konaklı ve 28 Ekim Bergama Yenikent'te oyuncu, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de söyleşi konuğu olarak bayram coşkusuna katılacak.

"Cumhuriyet Her Yerde" programı hangi ilçelerde?

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00) 27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Kültür, Sanat, Çeşme, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Her Yerde Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Her Yerde Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.