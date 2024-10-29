İzmir\'de Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlandı

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İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Valilik tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen kabül programında, Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri karşıladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhuriyet konulu video gösterimi yapıldı.

Elban, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve kahraman gazileri sonsuz minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Vali Elban, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel Cumhuriyeti, bu güzel vatanı, bu kutlu devleti kuran, kurtaran bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz ve bu ülke için ter dökmüş, kan dökmüş tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri Vali Elban'a çiçek ve plaket takdim etti.

Programa katılan Türk Yıldızları ekibine gösterileri için teşekkür eden Vali Elban, "Türk Yıldızlarından bir şey öğrendim, 1992 yılında kurulmuş. O günden bu yana çok özel günlerde, çok özel gösteriler yaptılar. Bugün kurulduğundan bu yana 500'üncü gösterisi İzmir'e denk geldi." ifadesini kullandı.

Vali Elban, Türk Yıldızlarına plaket vererek teşekkür etti.

Program, Vali Elban ve beraberindekilerce pasta kesilmesiyle sona erdi.

Resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Hava fişek gösterisi ve gemilerde ışıklı gösteri

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konak Meydanı'nda açılan 350 metrelik Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş ve fener alayı düzenlendi.

Sonrasında burada havai fişek gösterisi yapıldı.

İZDENİZ'e bağlı gemiler ışıklarla Körfez'i aydınlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Murat Boz, Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi.