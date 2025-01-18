İzmir'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kişisel bakım, psikolojik destek ve çeşitli hizmetler sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Hizmetler, belirli koşulları sağlayan herkes tarafından alınabiliyor.

18.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Evde Bakım ekipleri, ihtiyaçlı olduğu tespit edilenlere kişisel bakım, kuaför, ev temizliği, psikolojik destek ve mini onarım hizmetleri veriyor. Belli koşulları karşılayarak sosyal incelemesi tamamlanan vatandaşlar, aldıkları hizmetler sayesinde rahat ettiklerini belirtiyor.

İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü tarafından verilen Evde Bakım hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, vakaların durumuna göre değişen periyodlarda psikolojik destek ve vatandaşların hanelerindeki ihtiyaçlarına göre mini onarım hizmetlerini yürütüyor.

Koşulları uyan herkes yararlanabiliyor

Hizmet almak için müracaat eden vatandaşlara belli koşulların sağlanması üzerine destek sunuluyor. Buna göre genel ifadeyle vatandaşın İzmir sınırları içinde yaşaması, sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunması, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi kişiler olması şartları aranıyor. Her hizmet başlığı altında farklı kriterlerin esas alındığı çalışmada, sosyal inceleme ekibi tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar hizmetlerin birini, birkaçını ya da hepsini alabiliyor. Hizmetlerden yararlanmak ve gerekli koşullar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni (HİM) arayabiliyor.

"Yerden göğe kadar memnunum"

İzmir'de yatağa bağımlı olduğu için kişisel bakım hizmeti alan 94 yaşındaki Necla Karasu, "Eve gelip banyomu yaptırıyorlar. Saçlarımı ve tırnaklarımı kesiyorlar. Daha ne olsun… Eksikleri yok. Dört dörtlük hizmet veriyorlar. Yerden göğe kadar memnunum" ifadelerini kullandı. Necla Karasu'nun torunu Yeşer Karasu ise "Babaannem için iki haftada bir banyo hizmeti alıyoruz. Biz çok memnunuz. Düzenli geliyorlar, o kadar güzel temizliyorlar ki babaannem çok rahatlıyor. Biz anne-kız yaşıyoruz. Annem 71 yaşında, ben ise 48 yaşındayım. Çok yoğun çalışıyorum. Babaannemi bizim yıkamamız mümkün değil. Onu kaldırmakta çok zorlanıyoruz. Ben babaannemin tırnaklarını kesmeye özen gösteriyorum ama bugün banyo için geldiklerinde tırnaklarını da kestiler. Bu hizmeti almadan önce babaannemin belli kriterleri karşılayıp karşılamadığını sordular. Altının bağlandığını, yataktan kalkamadığını söyledim. O kadar güzel bir şekilde geliyorlar ki tekerlekli sandalye ile banyoya götürüyorlar. Yıkayıp paklıyorlar ve yatağına yatırıyorlar. Hizmetten çok memnunuz. Genelde aynı ekip geldiği için de memnunuz. Bildiğimiz kişilerin gelmesiyle daha rahat ediyoruz" dedi.

Her hizmet için farklı koşullar bulunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Bakım Birimi Şefi Mehmet Uyar ise her hizmet için farklı kriterlerin olduğunu belirterek "Ev temizliği hizmetinde hane geliri, evde temizlik yapabilecek bir yetişkinin olup olmadığı, vatandaşın yatağa bağımlı, engelli olup olmadığı gibi çeşitli kriterlere bakıyoruz. Örneğin hanede ev temizliğini yapabilecek sağlıklı biri varsa bu kişilere ev temizliği hizmetini vermiyoruz. Necla Hanım'a kişisel bakım hizmetini verirken, evde yetişkin ve temizlik yapacak bireylerin olması sebebiyle ev temizliği hizmetini veremiyoruz. Kişisel bakım hizmetinde de vatandaşın yatağa bağımlı olup olmadığı gibi çeşitli konularda inceleme yapıyoruz. Vatandaşlar 153 HİM'i arayıp talep oluşturduktan sonra sosyal inceleme ekibimiz haneyi ziyaret ediyor ve gerekli kriterleri takip ediyor. Bu hizmetleri almak ve gerekli kriterleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, 153 HİM'i arayabilir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetleri kapsamında 2024 yılında toplam 25 bin 375 kez hanelere ziyarette bulunularak hizmet verildi.

İzmir\'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.