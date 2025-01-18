İzmir\'de Evde Bakım Hizmetleri İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Evde Bakım ekipleri, ihtiyaçlı olduğu tespit edilenlere kişisel bakım, kuaför, ev temizliği, psikolojik destek ve mini onarım hizmetleri veriyor. Belli koşulları karşılayarak sosyal incelemesi tamamlanan vatandaşlar, aldıkları hizmetler sayesinde rahat ettiklerini belirtiyor.

İzmir'de yaşayan ihtiyaç sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü tarafından verilen Evde Bakım hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, vakaların durumuna göre değişen periyodlarda psikolojik destek ve vatandaşların hanelerindeki ihtiyaçlarına göre mini onarım hizmetlerini yürütüyor.

Koşulları uyan herkes yararlanabiliyor

Hizmet almak için müracaat eden vatandaşlara belli koşulların sağlanması üzerine destek sunuluyor. Buna göre genel ifadeyle vatandaşın İzmir sınırları içinde yaşaması, sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunması, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi kişiler olması şartları aranıyor. Her hizmet başlığı altında farklı kriterlerin esas alındığı çalışmada, sosyal inceleme ekibi tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar hizmetlerin birini, birkaçını ya da hepsini alabiliyor. Hizmetlerden yararlanmak ve gerekli koşullar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni (HİM) arayabiliyor.

"Yerden göğe kadar memnunum"

İzmir'de yatağa bağımlı olduğu için kişisel bakım hizmeti alan 94 yaşındaki Necla Karasu, "Eve gelip banyomu yaptırıyorlar. Saçlarımı ve tırnaklarımı kesiyorlar. Daha ne olsun… Eksikleri yok. Dört dörtlük hizmet veriyorlar. Yerden göğe kadar memnunum" ifadelerini kullandı. Necla Karasu'nun torunu Yeşer Karasu ise "Babaannem için iki haftada bir banyo hizmeti alıyoruz. Biz çok memnunuz. Düzenli geliyorlar, o kadar güzel temizliyorlar ki babaannem çok rahatlıyor. Biz anne-kız yaşıyoruz. Annem 71 yaşında, ben ise 48 yaşındayım. Çok yoğun çalışıyorum. Babaannemi bizim yıkamamız mümkün değil. Onu kaldırmakta çok zorlanıyoruz. Ben babaannemin tırnaklarını kesmeye özen gösteriyorum ama bugün banyo için geldiklerinde tırnaklarını da kestiler. Bu hizmeti almadan önce babaannemin belli kriterleri karşılayıp karşılamadığını sordular. Altının bağlandığını, yataktan kalkamadığını söyledim. O kadar güzel bir şekilde geliyorlar ki tekerlekli sandalye ile banyoya götürüyorlar. Yıkayıp paklıyorlar ve yatağına yatırıyorlar. Hizmetten çok memnunuz. Genelde aynı ekip geldiği için de memnunuz. Bildiğimiz kişilerin gelmesiyle daha rahat ediyoruz" dedi.

Her hizmet için farklı koşullar bulunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Evde Bakım Birimi Şefi Mehmet Uyar ise her hizmet için farklı kriterlerin olduğunu belirterek "Ev temizliği hizmetinde hane geliri, evde temizlik yapabilecek bir yetişkinin olup olmadığı, vatandaşın yatağa bağımlı, engelli olup olmadığı gibi çeşitli kriterlere bakıyoruz. Örneğin hanede ev temizliğini yapabilecek sağlıklı biri varsa bu kişilere ev temizliği hizmetini vermiyoruz. Necla Hanım'a kişisel bakım hizmetini verirken, evde yetişkin ve temizlik yapacak bireylerin olması sebebiyle ev temizliği hizmetini veremiyoruz. Kişisel bakım hizmetinde de vatandaşın yatağa bağımlı olup olmadığı gibi çeşitli konularda inceleme yapıyoruz. Vatandaşlar 153 HİM'i arayıp talep oluşturduktan sonra sosyal inceleme ekibimiz haneyi ziyaret ediyor ve gerekli kriterleri takip ediyor. Bu hizmetleri almak ve gerekli kriterleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, 153 HİM'i arayabilir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetleri kapsamında 2024 yılında toplam 25 bin 375 kez hanelere ziyarette bulunularak hizmet verildi.