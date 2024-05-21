İzmir'de Eymen Durak davası: Anne ve sevgilisi çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor - Son Dakika
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İzmir'de Eymen Durak davası: Anne ve sevgilisi çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor

İzmir\'de Eymen Durak davası: Anne ve sevgilisi çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

21.05.2024 16:25
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İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar anne Mine Durak ile Serkan Elçetin, katılmadı.

Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları duruşmada hazır bulundu.

Hakim, sanık Serkan Elçetin'in davanın gizli görülmesi yönündeki yazılı talebini reddetti.

Duruşmaya başka bir suçtan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Eymen Durak'ın ağabeyi müşteki Önder Durak, sanıkların insanlık suçu işlediğini ifade ederek, "Eymen benim öz kardeşim, Mine üvey annem. Suçluların en üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe duyduğunu belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Konuya ilişkin hukuksal süreç sonunda İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezası vermiş, istinafta hukuka uygun bulunan bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava sürecinde Serkan Elçetin'in telefonundan elde edilen verilerde 2 sanığın da maktule yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videoların tespit edilmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından ayrı bir iddianame hazırlanmış ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Eymen Durak davası: Anne ve sevgilisi çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor - Son Dakika

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