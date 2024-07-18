İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanan ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

18.07.2024 10:37
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İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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