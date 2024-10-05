İzmir'de Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik - Son Dakika
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İzmir'de Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik

İzmir\'de Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik

İzmir'de, Gazze'ye destek için düzenlenen etkinlikte çocuklar resimlerle protesto gerçekleştirdi.

05.10.2024 15:47
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İzmir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir Şubesince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar Gazze'ye destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi, duygularını yazdı.

Yetim Vakfı İzmir İl koordinatörü Özlem Çilligöl, yaptığı açıklamada, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Çilligöl, şunları kaydetti:

"Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne, babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, öz güven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir. Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir."

Kaynak: AA

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