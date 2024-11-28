İzmir'de Fırtına Balık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika
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İzmir'de Fırtına Balık Fiyatlarını Artırdı

İzmir\'de Fırtına Balık Fiyatlarını Artırdı

İzmir'de etkili olan fırtına, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilerken, tezgahlarda balık azaldı ve fiyatlar yükseldi. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, iklim koşullarının avcılığa engel olduğunu ifade etti.

28.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:08
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İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkamayınca tezgahlarda balık azaldı, fiyatlardaysa artış gözlendi. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, " Karadeniz'de palamut boldu, bu sene de Karadeniz, Marmara civarında hamsi bolluğu da başladı ama iklim ve hava şartları balık avcılığına müsaade etmiyor. Karadeniz'de olduğu gibi Ege'de de bir fırtına söz konusuydu, şu anda sıkıntımız iklim şartları" dedi.

Ege Denizi'ndeki fırtına balık fiyatlarını da etkiledi. Fırtına sebebiyle düzenli av yapamadıklarını, bunun da balık fiyatlarına yansıdığını ifade eden İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, ilk iki ayın balık avı açısından iyi gittiğini ancak kasım ayında etkili olan fırtınalı havanın olumsuz etkisi olduğunu belirtti. Çakan, "Sezonun başında havalar sıcaktı ve deniz suyu sıcaklığı 30 dereceye çıktı ardından körfezde balık ölümleri yaşandı. Havalar ve deniz suyu soğumadığı için şu anda balıkçılık faaliyetleri biraz zayıf gidiyor. Balıkların tezgahlardaki fiyatları ciddi anlamda yüksek. Bu nedenle deniz balıkçılığında istediğimiz performansı yakalayamadık. Sezon başında da söylediğim gibi Karadeniz'de palamut boldu, bu sene de Karadeniz, Marmara civarında hamsi bolluğu başladı ama iklim ve hava şartları balık avcılığına müsaade etmiyor. Karadeniz'de olduğu gibi Ege'de de bir fırtına söz konusuydu, şu anda sıkıntımız iklim şartları" ifadelerini kullandı.

'DENİZDE İNANILMAZ DERECEDE BALIK VAR'

Çakan, "Kasım ayında hava şartları biraz kötü gidince ciddi bir sıkıntı yaşadık, denize çıkamadık. İnanılmaz derecede balık var ama hava şartlarının avlanmamıza müsaade edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Hava şartları fırtınasız olursa avcılıkta bir sıkıntı olmaz. Örneğin, son üç gün hava şartları iyiydi ve balıkçılık başladı. Ama cumartesiden itibaren tekrar fırtınalı bir hava bekleniyor" dedi.

Ege Denizi'nde balık bolluğunun yanı sıra çeşitliliğin de çok fazla olduğunu söyleyen Çakan, "Hamsi, sardalya, kolyoz, istavrit gibi birçok balık bol miktarda var. Bu sene palamutta çok iyi bir sezon yaşadık. Hava şartlarımız da müsaade ederse hamsi ve sardalyada iyi bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu da tezgahlara ve halkımıza yansıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Fırtına Balık Fiyatlarını Artırdı - Son Dakika

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