İzmir'de Genç Tasarımcılar Etkinliği - Son Dakika
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İzmir'de Genç Tasarımcılar Etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-19 Mayıs tarihlerinde 'Tasarımcılar İzmir' etkinliği düzenleyecek. Gençlerin yaratıcı tasarımlarını ortaya koyacağı etkinlik, dört ilçede gerçekleşecek ve katılım için son başvuru tarihi 9 Mayıs. Başkan Tugay, gençlerin enerjisiyle İzmir'in güzelliklerini tasarlamaya davet ediyor.

05.05.2025 10:35  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Tasarımcılar İzmir" sloganı ile 16- 19 Mayıs günlerinde ilçe belediyelerinin desteğiyle etkinlik düzenleyecek. Etkinliğe tüm gençleri davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gelin birlikte tasarlayalım, birlikte tasarımlarımızı uygulayalım. Gençliğin enerjisi ve yaratıcılığı İzmir'in güzelliğiyle buluşsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kentin turistik dört ilçesinde "Tasarımcılar İzmir'de" etkinliği düzenliyor. Gençlerin yaratıcı çözümler üretmeye çağrılacağı buluşma, 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça'da gerçekleşecek.

İlçe belediyelerinin de desteğiyle düzenlenecek "Keşfet-Tasarla" temalı program, mimarlık, şehir planlama, grafik tasarımı, ürün tasarımı, sanat, iletişim ve turizm gibi birçok disiplinden 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezun gençleri bir araya getirecek. Program ayrıca gençleri yaratıcı bir üretim sürecine dahil edecek.

Kültürpark'ta başlıyor

Kentin geleceğini gençlerle birlikte tasarlamayı hedefleyen dört günlük etkinlik, 16 Mayıs'ta İzmir Kültürpark'ta açılış buluşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından katılımcılar ilçelere dağılarak üç gün boyunca ilçelerde konaklayacak ve saha gözlemleri gerçekleştirecek. Katılımcılar, 17-18 Mayıs günlerinde görevli oldukları ilçelerde yerel halk ve belediyelerle bir araya gelecek, çevre gözlemleri yapacak ve tespit ettikleri sorunlara yönelik tasarım fikirleri geliştirecek. Kamusal alanların yeniden kullanımı ve yerel kimlik temaları çerçevesinde üretilecek projeler hem ilçe belediye başkanları hem de uzman ekipler tarafından değerlendirilecek.

Etkinliğe katılım için çağrı yapan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir'in bu 4 ilçesinde sorunları keşfetmek ve birlikte çözümler tasarlamak"

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve aslında tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attığı 19 Mayıs'ın 106'ncı yılında İzmir'de çok özel bir etkinliğe imza atıyoruz. 'Gençlerle Düşünüyor Gençlerle Tasarlıyoruz' sloganıyla 16-19 Mayıs günleri arasında düzenleyeceğimiz Genç Tasarımcılar İzmir'de buluşmasına tüm genç tasarımcılarımızı davet ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça ilçelerimizde belediyelerimizle birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikte ülkemizin dört bir yanından genç tasarımcılarımızı bir araya getireceğiz. Etkinliğimizin amacı sizlerin yenilikçi, genç bakış açınızla İzmir'in bu dört güzide ilçesinde sorunları keşfetmek ve birlikte çözümler tasarlamak. Etkinlik detaylarına ulaşmak ve başvuru için 'tasarımcılarizmir'de' Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Gelin İzmir'in bu dört güzel ilçesini birlikte keşfedelim birlikte tasarlayalım birlikte tasarımlarımızı uygulayalım. Gençliğin enerjisi ve yaratıcılığı İzmir'in güzelliğiyle buluşsun. 16 Mayıs'ta hepinizi bekliyoruz. İzmir'de buluşmak dileğiyle."

Son başvuru 9 Mayıs

Etkinliğe katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihi 9 Mayıs 2025 olacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcı listesi değerlendirilecek ve etkinliğe katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmede bulunulacak.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna, @tasarimcilarizmirde Instagram hesabı üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Genç Tasarımcılar Etkinliği - Son Dakika

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