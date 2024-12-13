İzmir\'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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İZMİR'de biri 'Uyuşturucu satmak' suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün, diğeri ise 'Hırsızlık'tan, hakkında 21 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlar yaptı. Balçova'da düzenlenen operasyonda 'Uyuşturucu satmak' suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. ile Bornova'da 'Hırsızlık'tan hakkında 21 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 2 firari hükümlü polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.