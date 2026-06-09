İzmir'de İnşaat Cinayeti: Tüm Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de İnşaat Cinayeti: Tüm Şüpheliler Yakalandı

İzmir\'de İnşaat Cinayeti: Tüm Şüpheliler Yakalandı
09.06.2026 16:19
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2018'deki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili tüm şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma genişletildi.

İZMİR'de 2018 yılında, inşaat şantiyesinde, Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Kazmacı da Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanıp, gözaltına alındı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli komiserler Atakan Kaçar (44), Deniz Asıcı (36), polis memurları Duygu Öztürk (35), Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ (55), Musa Erikçi (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49) ve Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçi olarak görev yapan Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), Tayfun Çakmakçı (41) ile işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bir bölgede bekçi Ali Gülbaşı (77) hakkında, 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her 2 dava sürerken, dosyalar birleştirildi. 13 sanık tutuksuz olarak İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yargılama sürerken soruşturma genişletildi ve aralarında haklarında dava açılan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçiler, toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında tutuksuz yargılanan 13 sanık ile Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ve Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar'ın da yer aldığı toplam 25 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan son şüpheli olan İbrahim Kazmacı'yı da yakaladı. Kazmacı, bugün Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanıp, gözaltına alındı. Böylelikle olayda haklarında gözaltı kararı verilen tüm şüpheliler yakalanmış oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnşaat, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İnşaat Cinayeti: Tüm Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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