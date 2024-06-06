İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

İzmir\'de İtalya Cumhuriyeti\'nin 78. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Resepsiyon, İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun Türk ve İtalyan milli marşlarını çalmasıyla başladı. Büyükelçi Marrapodi, göç olayları nedeniyle İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz'de zorlu bir dönem geçirdiğini belirtti ve sorunların el birliğiyle aşılacağına inandığını ifade etti. İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise İtalyan halkının Cumhuriyet rejimini seçtiği 2 Haziran 1946'nın anlamını vurgulayarak, İzmir'deki İtalyan mevcudiyetinin hala devam ettiğini ve kültürel etkinliklerle İtalyan kültürünü aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

06.06.2024 22:49
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İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Konak'ta bir otelin bahçesinde düzenlenen resepsiyona İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, iş dünyası temsilcileri ve kentte yaşayan İtalyan vatandaşları katıldı.

Resepsiyon, İzmir Büyükşehir Belediye bandosunun Türk ve İtalyan milli marşlarını çalmasıyla başladı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, burada yaptığı konuşmada, İtalya Cumhuriyeti'nin 78'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Marrapodi, göç olayları nedeniyle İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz'de çok sıkıntılı dönem geçirdiğini söyledi.

El birliğiyle sorunların üstesinden gelineceğine inandığını belirten Marrapodi, "Hem İtalya'ya hem Türkiye'ye bu konuda büyük çaba ve çalışma düşmektedir. Biz el birliğiyle, şüphesiz bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

Marrapodi, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi'nin ilk, kendisinin de büyükelçi olarak son Cumhuriyet Bayramı kutlaması olduğunu belirterek, yakın zamanda emekli olacağını söyledi.

Marrapodi ayrıca İtalyan ve Türk iş insanlarına ticaret ilişkilerinin gelişmesindeki çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ise konsolos olarak İtalya'nın ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamasını gerçekleştirmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Bianchi, İtalyan halkının 2 Haziran 1946'da düzenlenen referandum ile Cumhuriyet rejimini seçtiğini hatırlatarak, "Bugün demokrasiyi, hukuk devletini, özgürlüğü ve sosyal devlet olmayı kutluyoruz." dedi.

Yüzyıllar önce bu topraklara yerleşen ve Levanten olarak tanımlanan İtalyan mevcudiyetinin bugün de bu topraklarda yaşadığını belirten Bianchi, "Son yıllarda kimisi evlilik kimisi çalışma için gelen mevcudiyeti zenginleştiren İtalyan göçü yaşanıyor. İzmir'de NATO ittifakı içerisinde mükemmel görev yapan askerlerimiz de bulunuyor. Bu bayram aynı zamanda İtalyan kültürünü de kutlamaktır. İzmir'de kültürel olarak sayısız etkinlikler gerçekleştiriyoruz ve İtalyan lisanı, kültürünü aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.???????

Konuşmaların ardından iş insanları Enrico Aliberti ve Pier Luigi Picco ile İtalya'nın Antalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan'a İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi.

Kaynak: AA

Mahmut Özgener, Süleyman Elban, Cemil Tugay, Bianchi, Akdeniz, Türkiye, Ankara, İtalya, İzmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de İtalya Cumhuriyeti'nin 78. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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