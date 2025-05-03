İzmir'de 'İyilikler Çarşısı' Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 'İyilikler Çarşısı' Açıldı

İzmir\'de \'İyilikler Çarşısı\' Açıldı

LÖSEV, kanser tedavisi gören çocuklar için İzmir'de 'İyilikler Çarşısı' etkinliği düzenledi.

03.05.2025 13:23
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu "İyilikler Çarşısı" İzmir'de açıldı.

Fuar İzmir'deki D holünde açılan ve iki gün sürecek etkinliğe birçok firma ürün göndererek destek verdi. Çarşıda, çocuk ve aileler, sembolik kuponlarla stantlardan alışveriş yaptı, çeşitli etkinliklere katıldı.

LÖSEV Genel Koordinatör Hülya Ünver, gazetecilere, daha önce İstanbul, Antalya ve Eskişehir'de açtıkları "İyilikler Çarşısı"nı bu kez İzmir'de düzenlediklerini söyledi.

Çarşının gönüllüler, bağışçılar, ve kurumların desteğiyle kurulduğunu ifade eden Ünver, "Davet ettiğimiz ailelerimiz çarşıda dilediklerince, gönüllerince ihtiyaçları olan alışverişi yapma imkanı sunuyoruz. Çarşıya gelenler alışveriş yaparken en ufak bedel ödemiyor." dedi.

Ünver, çarşının panayır havası içerisinde geçtiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Çarşıdaki alışveriş süreci yoğun oluyor. Misafirler 50 bin ila 100 bin lira değerindeki alışveriş çeklerini harcıyor. Kanser ve türevlerinin çok hızlı bir şekilde ülkemizde ve dünyada arttığının altını çizerek tüm duyarlı vatandaşlarımızın LÖSEV gönüllüsü olmaya, iyiliği paylaşmaya ve iyiliği çoğaltmaya davet ediyorum. Çarşımızı tüm Türkiye'ye yaygın şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki aylarda Adana ve sonra da Karadeniz'de bir şehrimize gideceğiz."

LÖSEV'e kayıtlı Leyla Kömür ise kızının lösemi hastası olduğunu ve çarşıda gönüllerince alışveriş yaptıklarını anlattı.

Lösemi hastası kızı Burçay ile çarşıya gelen Rasim Kundak da çarşının düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'İyilikler Çarşısı' Açıldı - Son Dakika

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