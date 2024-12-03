İzmir\'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla Karabağlar'daki trafik akışını rahatlatacak projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında 950 metrelik bağlantı yolu açılıyor. Çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bağlantı yolunun eski İzmir Caddesi'ne alternatif olacağını ve Karabağlar trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılarak Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni imar yolu çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Caddesi'ne alternatif olacak ve ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak projenin, Sarıyer Mahallesi ile Sevgi Mahallesi kesişiminde süren çalışmalarını yerinde inceledi. Proje hakkında bilgi alan Başkan Tugay'a, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç de eşlik etti. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak 950 metrelik bağlantı yolu çift geliş, çift gidiş olacak. Bağlantı yolunun nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Tugay: "Alternatif yollarla bu bölgenin trafiğini rahatlatacağız"

Başkan Tugay, yapılan çalışmaların kentin trafiğine nefes aldıracağını söyledi. Tugay, "Uzun bir süredir açılması istenen bir yol. 30 metre genişliğinde, yer yer 35 metreye ulaşıyor. Projemizde yaya ve bisiklet yolları da bulunuyor. Bozyaka Kapalı Pazaryeri'ni de daha ulaşılabilir hale getirecek. Bu bağlantı yolu bölge trafiğinde ciddi rahatlama sağlayacak. Bunun gibi Karabağlar'da başka bağlantı yolları projelerimiz de var. Onları da devreye alacağız. Bağlantı yolları ve alternatif yollarla bu bölgenin trafiğini rahatlatacağız. Bu proje, bunların içerisinde en önde gelenlerden biri" dedi.

"Yolların tekrar tekrar kazılmasının önüne geçiyoruz"

Yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri bir bütün olarak ele aldıklarını da vurgulayan Başkan Tugay, "Yollar yapılırken bazen iş hızlı yürüsün diye alt yapı ihmal ediliyor. Ama biz öyle yapmıyoruz. Açtığımız her yolda altyapı ile ilgili düzenlemeler de yapıyoruz. Yağmur suyu hatları bunların başında geliyor. Ama genel olarak tekrar o yolun kazılmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde yenilenmiş ve sağlıklı bir alt yapı çalışmasını beraber yürütüyoruz. İzmir'de bundan sonra çalışmalar bu anlayışla yürütülecek" diye konuştu.

Kınay: "Dönüşümü başlatan ilk proje olacak"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise Dostluk Bulvarı'nın önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Karabağlar'da ulaşımdaki dönüşümü başlatan ilk proje olacak. Büyükşehir Belediyemize, Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uyum içinde projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. Bağlantı yolu, Karabağlar'ın önemli yerleşim yerlerinden Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerinden geçecek.