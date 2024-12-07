İzmir'de Kazaya Neden Olan Sürücüye 18 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Kazaya Neden Olan Sürücüye 18 Yıl Hapis Cezası

İzmir\'de Kazaya Neden Olan Sürücüye 18 Yıl Hapis Cezası

İzmir'in Menderes ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan kazanın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezası verildi. Kazanın detayları ve mahkemenin karar gerekçesi açıklandı.

07.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
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İZMİR'in Menderes ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (19), 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme heyeti, aracıyla makas atan sanığın kazaya sebebiyet verebileceğini öngördüğünü ancak buna karşın kontrolsüz şekilde aracı kullanmaya devam ederek, bilinçli taksir ile hareket ettiğine hükmetti.

Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TÜM KUSUR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDE

Kaza, bir otomobilin araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Eylül ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'Bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası, 18 yıla çıkartıldı. Ayrıca Koçak'a takdiri indirimi uygulanmadı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Koçak'a 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırt edici ölçütün; taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halindeyse bu neticeyi öngörmüş olması olarak değerlendirildi. Kazada sanığın idaresindeki araçla sağ şerit üzerinde ve önünde seyir halinde olan beyaz renkli kamyoneti geçmek için hızını artırarak sola doğru manevra yaptığı, bu sırada geçtiği sol şeritteki araç seyir takibini düzgün şekilde yapmadığına vurgu yapıldı. Buna karşın sol şeritten sağ şeride geçebileceğini öngörerek kontrolsüz bir şekilde halk dilinde bilinen adı ile 'makas atmak' denilen hareketi sevk ve idaresindeki araç ile yapmak suretiyle bu kez direksiyonu sağ şeride kırdığı anda hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarptığı ve buradan tekrar sağ şeride savrularak söz konusu kazaya sebebiyet verdiğine kanaat getirildi.

DOSYA İSTİNAFTA

Sanığın şeritler arasında tehlikeli ve ani hareketler yaparak önündeki araçları geçebileceğini düşünerek aracı kullandığı, bu suretle sanığın kazaya sebebiyet verebileceğini öngördüğünü ancak buna karşın kontrolsüz şekilde aracı kullanmaya devam ederek bilinçli taksir ile hareket ettiğine hükmetti. Öte yandan mağdur avukatları, sanığın olası kast ile öldürme suçundan ceza alması gerektiğini savunup, karara itiraz etti. Sanık avukatlarının da itirazı sonrası dosya istinafa gitti.

Kaynak: DHA

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