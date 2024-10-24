İzmir'de Köy Tiyatroları Kadınların Hayatını Değiştiriyor - Son Dakika
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İzmir'de Köy Tiyatroları Kadınların Hayatını Değiştiriyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Köy Tiyatroları, kırsal alanlarda sahnelenen tiyatro oyunları ile kadınların toplumsal hayata aktif katılımını sağlıyor. 125 gösteri düzenleyen tiyatrolar, 17 bin kişiye ulaştı ve köylülerin yaşamlarına olumlu katkılarda bulundu.

24.10.2024 10:29  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları yürüttüğü başarılı çalışmalarla birçok insanın yaşamını değiştirdi. Sanatı ve tiyatroyu şehir merkezlerinden çıkarıp kırsal bölgelere taşıyan Köy Tiyatroları, gönüllü oyuncularıyla şimdiye kadar 125 gösteri düzenledi ve 17 bin izleyiciye ulaştı. Daha önce kahvenin önünden geçmeye çekindiğini söyleyen kadınlar şimdi aynı köy kahvesinde tiyatro oyunu sahneliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları birimi, sanatı kırsala taşıyarak köylerde yaşayan birçok insanın yaşamlarını olumlu yönde değiştiriyor. "Sahnede herkesin yapabileceği bir şey vardır" anlayışıyla hareket eden Köy Tiyatroları, tiyatro disiplinlerini köylülerin var olan kültürel zenginliklerine uygun hale getirerek oyunlar sergiliyor. İzmir'in kırsal bölgelerinde düzenlenen tiyatro eğitimleri ve sahnelenen oyunlar yoğun ilgi görüyor. Son 2 yıldır düzenli hale getirilen tiyatro çalışmaları kapsamında bugün 11 noktada eğitimler düzenleniyor. Bergama, Foça, Dikili, Ödemiş, Tire ve Urla dahil olmak üzere İzmir'in birçok köyünde eğitim veren Köy Tiyatroları, bugüne kadar 125 gösteri düzenledi ve 17 bin izleyiciye ulaştı.

Tiyatrolara katılmak için herhangi bir seçme yapılmıyor, sanata ilgi duyan herkes sahnede kendine bir yer bulabiliyor. Köy Tiyatroları'nın Ürkmez'deki eğitimlerine de köyde yaşayan kadınlar başta olmak üzere yoğun ilgi var.

Sanatın iyileştirici gücü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü ve yönetmen Vedat Murat Güzel, tiyatrolara olan ilginin beklediklerinden fazla olduğunu belirterek, "Tiyatro sanatına yeni bir alan açtığımızı düşünüyoruz. Çünkü tiyatro disiplinlerini, köylülerin yaşamlarına uyarlıyoruz. Onların kültür, gelenek, örf ve adetlerine sahip çıkarak, sahnede rol yapmadan oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sanat yoluyla büyük bir değişim yaratmış oluyoruz. Bu durumun onlar üzerindeki etkilerini gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Sanatın iyileştirici gücünü birebir gözlemleme, yaşama fırsatı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Önünden geçmeye çekindikleri kahvede tiyatro oynuyorlar

Köy Tiyatroları'na, özellikle kadınların yoğun katılımı dikkat çekiyor. Kırsal alanda yaşayan kadınlar, bu proje sayesinde toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılma imkanı buluyor. Tiyatronun dönüştürücü gücünü fark eden kadınların; kendilerini sahnede ifade etmenin verdiği cesaret, günlük yaşamlarına da yansıyor. Ürkmez Köy Tiyatrosu'nda, tiyatro oyuncusu olarak eğitimlere katılan Ayşe Duruk, köylerinde tiyatronun etkisi ile değişen günlük yaşamı, şu sözlerle aktardı: "7 sene önce köyümüze tiyatro açılacak dediler bir gidip göreyim dedim. İyi ki gitmişim. Tiyatro sayesinde çok mutluyum. Eskiden bizim köyde, kadınlar kahvenin önünden geçmeye çekinirlerdi. Şimdi biz, kahvede tiyatro oynuyoruz. Tiyatronun bize kattığı güzellikler bunlar."

"Sahnede, kadınların sesi oluyoruz"

On yılı aşkın süredir aktif bir şekilde tiyatro yaptığını belirten bir başka gönüllü tiyatro oyuncusu Gülay Erdoğan da "Tiyatro bana çok şey kattı. Tiyatro sayesinde her yere gittik. Hiç aklımın ucuna gelmezdi; yurtdışına çıkmak. Münih turnesine gittik, ödüller aldık. Bana çok şey kattı tiyatro. Herkesin bu sanatla uğraşmasını isterim. Hiç tiyatro görmeyen kadınları tiyatroya davet ediyoruz. Kadınların sesi oluyoruz. Kadınların haykıramadığı şeyleri biz sahneden haykırıyoruz' şeklinde konuştu.

"Tiyatro beni iyileştirdi"

Tiyatro macerasına çok geç başladığını belirten Emine Kır ise "Benim okuryazarlığım yok. Şu an 74 yaşımdayım. Canım sıkılıyordu, tiyatro arkadaşlarımı izlemeye gittim ve eğitimlere katıldım. 70 yaşımdan sonra sahneye çıktım. Sahne çok hoşuma gitti. Dört senedir de sahneden inmiyorum. Buraya geldiğimde hastalıklarım vardı. Birçok hastalığım iyileşti. Büyükşehir Belediyemize, bu imkanı tanıyanlara, bizi bu kadar mutlu edenlere çok teşekkür ederim" dedi.

"Sahnenin tozunu yutan bir daha bırakamıyor"

Köy Tiyatroları oyuncularından Müjgan Hasdemir, önceden Türk Sanat Müziği kurslarına gittiğini, yaklaşık on yıldır da tiyatro sahnelerinden inmediğini belirtti. Hasdemir, "Tiyatro bir eğitim yeridir, tiyatro öğreticidir. Sahnenin tozunu yutarsan bir daha bırakamıyorsun. Ben 84 yaşındayım ve tiyatro sayesinde hayatım güzelleşti. Beş ay evvel eşimi kaybettim keşke geceleri de tiyatro olsa, yalnız kalmasam. Kadınlardan tek istediğim şey güçlü olmaları ve sanata katılmaları. Kadınlar yeter ki güçlü olsun buraya gelsin" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de Köy Tiyatroları Kadınların Hayatını Değiştiriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Köy Tiyatroları Kadınların Hayatını Değiştiriyor - Son Dakika

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