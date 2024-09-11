İzmir'de Sel Dolayı Kurtarma Çalışmaları - Son Dakika
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İzmir'de Sel Dolayı Kurtarma Çalışmaları

İzmir\'de Sel Dolayı Kurtarma Çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde kuvvetli sağanak sonrası denize sürüklenen araçları kurtardı ve su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü.

11.09.2024 18:07
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ARAÇLAR KURTARILDI, SULAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuvvetli sağanaktan en çok etkilenen Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde denize sürüklenen tekne ve otomobilleri kurtarırken, su basan evlerde ise tahliye çalışması yaptı. Ekipler, ilk olarak yolun çöken kısmının yan tarafından kurtarma yolu açtı. Ardından dalgıç ekipleri halat yardımıyla denize sürüklenerek karaya oturan iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesi ve teknelerin kaldırılmasının ardından karadan yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobile ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yardımıyla araç karaya çıkarıldı. İtfaiye ekipleriyle koordineli olarak alana gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise çekiciyle yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı olay yerinden kaldırdı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Acil Müdahale ve Yangın Şube Müdürü Aydın Mutlu, "Gece saatlerinde metrekareye 127 kilogramlık bir yağış düştü. Bu sebeple dağlarda bulunan malzemeler sürüklenerek yolda bulunan araçları da alıp denize döktü. Denizde iki tane aracımız vardı. Vinç yardımıyla araçların kurtarma işlemini yaptık. Şu anda son kalan aracı da kurtarıyoruz. Yağış ve sel nedeniyle evlerin içerisine sular girdi. Yaklaşık 12 evde su çekme işlemi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan noktalarda su çekme işlemine devam ediyoruz. Şu an bölgede olumsuz bir durum kalmadı" dedi.

İZMİR,

Kaynak: DHA

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