İzmir\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde bulunuyor. Deprem sonucunda bazı binalar kısmen çöktü ve tsunami uyarıları yapıldı. Depremde toprak kaymaları yaşandı ve elektrik ile internet kesintileri oldu. Deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana geldi ve Japonya ile Filipinler'de tsunami uyarıları yapıldı. Eylül 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ise 2400 kişi hayatını kaybetmişti.