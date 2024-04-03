İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AS 5259 plakalı otomobil, Ağaçlı Yol olarak da bilinen Mithatpaşa Caddesi'nde önce bir araca ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılardan sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaşamını yitirdi. Araçtaki yaralanan diğer kişi ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Van'da DEM Partili büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesinin ardından sokaklar karıştı. Protestoların adreslerinden biri de Hakkari olurken, gece saatlerinde bölgede kaydedilen görüntüler endişe yarattı. Silahlı protestolara müdahale için çok sayıda askerin şehre indiği görüldü.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, tetikçinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi suçları işlediği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve suçta kullanılan motor ele geçirildi.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı. Deprem sonucunda bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu ve tsunami uyarıları yapıldı. İkinci bir deprem daha kaydedildi ve çevredeki kara yolları ulaşıma kapandı. Elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Kurtarma çalışmalarına ordu destek verecek.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni yıkmasının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek kınadı. Japonya, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etti.
Tayvan'ın doğu kıyılarında, ülkeyi son 25 yıldır etkileyen en büyük sarsıntı olan, A 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde bulunuyor. Deprem sonucunda bazı binalar kısmen çöktü ve tsunami uyarıları yapıldı. Depremde toprak kaymaları yaşandı ve elektrik ile internet kesintileri oldu. Deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana geldi ve Japonya ile Filipinler'de tsunami uyarıları yapıldı. Eylül 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ise 2400 kişi hayatını kaybetmişti.
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