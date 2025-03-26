İzmir'de Ramazan Bayramı Öncesi Altyapı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde şehrin merkezindeki altyapı sistemlerinde koku ve sinek önleyici çalışmalar yürütüyor. Kenti bayrama ve yaz sezonuna hazırlamak amacıyla yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte şehrin merkezindeki derelerde, galeri ve mecra hatlarında temizlik faaliyetlerine hız verdi. Ramazan Bayramı öncesi kent merkezinin yanı sıra metropol ilçelerde de yoğun mesai yapılıyor.

Karşıyaka Mavişehir'deki AOSB Deresi'nde dip tarama ve dere temizliği çalışmaları sürüyor. Derenin İzmir Körfezi'ne bağlandığı noktada biri amfibik tarama aracı olmak üzere 21 iş makinesi, 18 kamyon ve 49 personel görev alıyor. 50 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda yağışlarla gelen ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lokal koku problemine yol açan atıklar kaldırılıyor, derenin taşkın riskine karşı direnci artırılıyor. Çiğli'deki yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne ulaşan AOSB Deresi'nde yürütülen temizlik çalışmaları, Körfez'in iyileşmesinde önemli rol oynayacak, bölge sakinlerinin de yaşam kalitesini artıracak.

88 dere yatağı düzenli olarak temizleniyor

Kent merkezinde yer alan ve İzmir Körfezi'ne ulaşan 88 dere yatağında periyodik temizlik çalışması yaptıklarını belirten İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Şube Müdürlüğü Teknik Amiri Erol Eser, "Su altında yaşayan canlıların daha rahat nefes alması, koku ve sinek oluşmaması için temizlik çalışmalarımızı düzenli yapıyoruz. Şu anda Büyük Çiğli Deresi'nde çalışmalarımız sürüyor. Burası bir batık dere olduğu için yüzer–gezer (amfibik) araçla temizlik yapıyoruz. Karşıyaka'da yer alan Bostanlı Deresi ve Büyük Çiğli Deresi'nin denizle bağlantı noktasında temizlik başlattık. Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bayram sonrasında ise Bornova ve Manda çaylarının temizliklerine devam edilecek. Ayrıca İzmir Körfezi'ne dökülmeyen diğer dere yataklarında da çalışmalarımız yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürüyor" diye konuştu.

Galeri ve mecra hatları temizleniyor

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmaları sadece derelerle sınırlı kalmıyor. Yağış sonrası galeri ve mecra hatlarının tabanında biriken malzemelerin denize ulaşmaması için düzenli bir şekilde temizlendiğini aktaran Güney Bölgesi Makine Teknikeri Ömer Yapan, " Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde bulunan galeri ve mecra hatlarından bir yılda 25 bin metreküplük teressübat malzeme çıkardık. Şu anda Karantina'da Hamidiye Cami önünde, Üçkuyular Mehmetçik Bulvarı ve İstinye Park arkasında çalışmalarımız devam ediyor. Galeri ve mecra hatlarının temizliğini yaparak koku sorununun ve olası yağmur suyu taşkınlarının önlenmesini hedefliyoruz. Bayram ve yaz sezonu öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Halı ve araba parçaları da çıkıyor

Yapılan temizliklerde, geri dönüşümü zor olan atık malzemelerle karşılaşıldığına dikkat çeken Yapan, "Hatlardan ıslak mendil, peçete, araba parçaları hatta halı ve kilim parçaları gibi malzemeler çıkıyor. Bu malzemelerin kanalizasyona ve ızgaralara atılmaması gerekiyor. Yaz mevsiminde, hatların içinde kalan bu malzemeler koku yayıyor, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Çok sığ noktalarda çalışıyoruz. İş makineleriyle ulaşamadığımız noktalarda insan gücüyle çalışıyoruz. İZSU Genel Müdürlüğü olarak canla başla çalışıyor, derelerimizi, kanal, galeri ve mecra hatlarımızı temizliyoruz" ifadelerini kullandı.