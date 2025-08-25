Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü

25.08.2025 17:09
İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda işletme sahibi ile müşterisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İşletme sahibi tabancayla müşterisi Emirhan Kaya'yı vurdu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 20 yaşındaki Kaya hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranda çıkan ve sokakta devam eden kavgada, işletme sahibi Yılmaz E.'nin (34) tabancayla vurduğu müşterisi Emirhan Kaya (20), hayatını kaybetti.

RESTORAN SAHİBİ, TARTIŞTIĞI MÜŞTERİSİNİ VURDU

Olay, saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Buca, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alex De Souza:
    Ülkeyi kovboy flimlerinde ki gibi teksas'a çevirdiler.. 12 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Hapiste ne yapacaksın yıllarca 10 0 Yanıtla
  • muharrem aktaş:
    işletme sahibi oranın ekmek teknesi olduğunu bilir. mümkün olduğu kadar tartışmalarda alttan alır. şimdi bu vurulan şahıs işletme sahibini nasıl oldu da bunu yapacak kadar yoldan çıkarttı acaba? malum saç trajı ortada... 8 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkenin civisi cikmista bizim haberimiz yokmus 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
