İzmir'de Şiddetli Yağış Sonrası Kurtarma Çalışmaları

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde teyakkuza geçti. Ekipler denize sürüklenen tekne ve otomobilleri kurtarırken, su basan evlerde ise tahliye çalışması yapıldı.

İzmir'de gece yarısı başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler dairesi başkanlıkları ekipleriyle İZSU Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri sabaha kadar kesintisiz görev yaptı. Son 24 saatte Menderes'te metrekareye 127,8, Torbalı'da 84,6, Bayındır'da 82.2 ve Güzelyalı'da 35,2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de eylül ayının uzun yıllar toplam yağış ortalamasının metrekareye 15,2 kilogram olduğu belirtildi.

Yağışlardan en çok Menderes etkilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, rekor yağışın düştüğü Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde alarma geçti. Hasarın en çok yaşandığı noktalardan biri olan Maydanoz Koyu'nun bulunduğu yerde sağanak yağışın etkisiyle araçlar ve tekneler denize sürüklendi. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, dalgıç ekipleriyle denize sürüklenen araçlar için kurtarma çalışması başlattı.

Denize sürüklenen araçlar kurtarıldı

Ekipler ilk olarak yolun çöken kısmının yan tarafından kurtarma yolu açtı. Ardından dalgıç ekipleri halat yardımıyla denize sürüklenerek karaya oturan iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesi ve teknelerin kaldırılmasının ardından karadan yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobile ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yardımıyla araç karaya çıkarıldı. İtfaiye ekipleriyle koordineli olarak alana gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise çekiciyle yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı olay yerinden kaldırdı.

Yaşam normale döndü

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Acil Müdahale ve Yangın Şube Müdürü Aydın Mutlu, "Gece saatlerinde metrekareye 127 kilogramlık bir yağış düştü. Bu sebeple dağlarda bulunan malzemeler sürüklenerek yolda bulunan araçları da alıp denize döktü. Deniz içerisinde iki tane aracımız vardı. Vinç yardımıyla araçların kurtarma işlemini yaptık. Şu anda son kalan aracı da kurtarıyoruz. Yağış ve sel nedeniyle evlerin içerisine sular girdi. Yaklaşık 12 evde su çekme işlemi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan noktalarda su çekme işlemine devam ediyoruz. Şu an bölgede olumsuz bir durum kalmadı" şeklinde konuştu.

Büyükşehir 900 personel ve 300'ün üzerinde araçla sahadaydı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışın yarattığı olumsuzlukları gidermek için gece boyunca 900 personel ve 300'ün üzerinde araçla seferler oldu. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler belirtilen adreslere hızla ulaşarak su tahliye işlemi yaptı. Altgeçitlerde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, ızgaralar ve kanallar temizlendi.