İzmir'de Silahlı Kavga: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Kavga: 7 Kişi Yaralandı

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İzmir'de meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle anlaşmazlık yaşanan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin olayla ilgisi olmadığı belirtildi. Olay sonrası polis tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

05.07.2024 10:29
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İZMİR'de, 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşanan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin olayla ilgilisi olmadığı öğrenildi.

?Olay, saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı. C.G. ve O.Ç., bugün buluşmak üzere sözleşti. İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve arkadaşı O.Ö. (29), C.G.'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32) ve S.T. (20) pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olay sonrası harekete geçen polis, olay yerinden kaçan O.Ç. ve O.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de Silahlı Kavga: 7 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Kavga: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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