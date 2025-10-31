İzmir'de Su Kesintileri 15 Kasım'a Kadar Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Su Kesintileri 15 Kasım'a Kadar Sürecek

İzmir\'de Su Kesintileri 15 Kasım\'a Kadar Sürecek
31.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle İzmir'de su kesintileri 15 Kasım'a kadar devam edecek; barajlarda su kalmadı.

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 2 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 15 Kasım'a kadar uzatıldı. İki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklandı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. Yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 31 Ekim-02-04-06-08-10-12-14 Kasım tarihlerinde, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 01-03-05-07-09-11-13-15 Kasım'da saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

İKİ BARAJDA HİÇ SU KALMADI

Planlı su kesintilerine devam edilmesine rağmen İzmir'de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre; kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,77'ye düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,7, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 46,86'ya geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,5 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı ve Balçova Barajı'nda hiç su kalmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Kesintileri 15 Kasım'a Kadar Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İstanbul’a yeni metro hattı Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Tartışmalı ’hız sınırı’ kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek
FSM’de kahreden olay Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

15:08
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
15:04
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
14:33
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’e çifte ceza
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza
14:23
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı
14:14
Kartalkaya davasında karar çıktı İşte verilen cezalar
Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
13:07
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 15:31:01. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Kesintileri 15 Kasım'a Kadar Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.