İzmir\'de Suç Örgütlerine Karşı Mücadele Gündemde

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İZMİR Valisi Süleyman Elban, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik temsilcilerinin katıldığı güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2023 yılında çökertilen suç örgütü sayısının 146 olduğunu, 2024 yılında ise bu sayının 203'e yükseldiğini belirtti. Organize suçlarla mücadele konusunu da değerlendiren Vali Elban, "İnsanımızı rahatsız eden hangi unsur varsa onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer birileri örgütlü bir şekilde birilerini rahatsız etmeye veya suç işlemeye karar verdiyse, mutlaka bizim radarımıza takılacaktır" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Elban'ın başkanlığındaki toplantıya; İzmir İl Emniyet Müdür Vekili Ruhan Gürol Saraçoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı. Vali Elban, 1 Ocak-31 Aralık 2023 ile 1 Ocak-31 Aralık 2024 yılı karşılaştırmalı kentin güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Vali Elban, narkotik suçlarda 2023 yılı boyunca 24 bin 245 olayın olduğunu, geçen sene ise yüzde 4,88'lik artışla olay sayısını 25 bin 429'a çıktığını belirtti. 2023 yılında narkotik suçlarda gözaltı sayısının 30 bin 257, 2024 yılında ise gözaltı sayısının 29 bin 377 olduğunu kaydetti. Trafik denetimlerine de değinen Vali Elban, 2023 yılı içerisinde 5 milyon 832 bin 231 aracın kontrol edildiğini, 2024'te ise bu rakamın 6 milyon 528 bin 882 olduğunu kaydetti. 2023 yılında 923 bin 786 araca işlem yapıldığını, 2024 yılında ise bu rakamın 1 milyon 488 bin 332 olduğunu ifade etti. Vali Elban, organize suçlarla mücadele kapsamındaki verileri de paylaştı. 2023 yılında çökertilen suç örgütü sayısının 146 olduğunu, 2024 yılında ise bu sayının 203'e yükseldiğini belirtti.

Ele geçirilen silahlar konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Elban, 2023 yılında 4 bin 380 tabanca, 2 bin 35 tüfek, 10 uzun namlulu silah, 384 kuru sıkı tabanca, 1886 kesici derece alet ele geçirildiğini belirtti. Vali Elban, 2024 yılında ise 4 bin 446 tabanca, 2 bin 757 tüfek, 36 uzun namlulu silah, 770 kuru sıkı tabanca, 1850 kesici delici alet ele geçirildiğini bildirdi. Hırsızlık suçları hakkında da bilgi veren Vali Elban, 2023 yılında 2 bin 280 evden hırsızlık, 1607 iş yerinden hırsızlık, 128 hayvan hırsızlığı, 358 oto hırsızlığı, 1072 otodan hırsızlık, 3 bin 381 bisiklet elektrikli bisiklet veya motosiklet hırsızlığı, 423 yankesicilik suretiyle hırsızlık, 7 bin 227 açıktan hırsızlık gerçekleştiğini belirtti. 2024 rakamlarını da paylaşan Vali Elban, 1352 evden hırsızlık, 932 iş yerinden hırsızlık, 66 hayvan hırsızlığı, 129 oto hırsızlığı, 420 otodan hırsızlık, 1339 bisiklet elektrikli bisiklet veya motosiklet hırsızlığı, 109 yankesicilik suretiyle hırsızlık, 3 bin 315 açıktan hırsızlık suçlarının gerçekleştiğini belirtti. Vali Elban, 2023 yılında toplam 17 bin 388, 2024 yılında ise 8 bin 50 hırsızlık suçunun gerçekleştiğini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Vali Elban, siber suçlarda kentin durumuna da değinerek, "Siber alandaki suçlara yönelik ciddi bir kayma var. Tüm dünyada böyle. Güvenlik ekiplerimizin yoğun çalışması var" dedi. Organize suçlarla mücadele konusunu da değerlendiren Vali Elban, "İnsanımızı rahatsız eden hangi unsur varsa onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer birileri örgütlü bir şekilde birilerini rahatsız etmeye veya suç işlemeye karar verdiyse, mutlaka bizim radarımıza takılacaktır. Ayrıca vatandaşlarımıza 'Karşılaştığınız her olayda veya sıkıntıda 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, söyleyin' diyoruz. 2023 ile 2024 arasında suç ihbarında yapılan çağrı oranlarındaki artış yüzde 2,2. 2023'te 1 milyon 388 bin ihbar gelmiş, 2024'te ise 1 milyon 425 bin. Yüzde 2,2 artışı azımsamıyoruz ama daha fazla ihbar gelmesi yönünde beklentimiz var" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,