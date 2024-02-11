Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı - Son Dakika
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Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

11.02.2024 17:20
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İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer (23), aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. O anlar araç güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Özer, şikayetçi oldu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, KADINI TAKİP EDEN KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. Taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak 35 T 5201 plakalı aracına aldı. 100 metre kadar gitmelerinin ardından kadın inmek istediğini belirtip Özer'den durmasını istedi. Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'nde şikayetçi oldu. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı
Kaya Özer

"ŞOFÖR KAPISINI AÇIP SALDIRMAYA BAŞLADI"

3 yıllık taksi şoförü Kaya Özer, olay anını şu sözlerle anlattı: "Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. 'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken, koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı.

Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı

"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE SALDIRDI"

Beni darbetti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle, fırsattan istifade edip, aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim."

Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı

"TAKSİCİ ŞİDDETİ SON BULSUN"

Polisin, araç kamerasından eşkalini belirlediği şüpheliyi tespit ettiğini belirten Özer, "Yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10 gün önce bir taksici ağabeyimiz gasbedilip, hayatını kaybetti. Onun acısı içerisindeyiz. Onun üzüntüsü hala hepimizin derinden üzerken böyle bir olayın tekrardan başımıza gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Taksici şiddeti son bulsun" diye konuştu.

Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı
Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa POLAT: Her ne hikmetse Türkiye’de yeni bir yapılanma arefesi: ister kamu olsun ister özel olsun bir yerde ardı ardına benzer haberler çıkıyor, halk alıştırılıyor ve ardından sistem değişiyor. Yakında taksiciler ile ilgili ne değişecek acaba? 0 0 Yanıtla

Mehmet Çelik, Güvenlik, İzmir, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi şoförü aracına binen kadını kovalayan şahsın yumruklu saldırısına uğradı - Son Dakika


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