İzmir\'de Tip Üyelerinden Can Atalay İçin Adalet Çağrısı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ/ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir'de, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerde Hatay'dan milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen, Silivri Cezaevi'nde tutuklu Can Atalay için adalet çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi(TİP) il örgütleri, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin birinci yılında, Hatay'dan milletvekili seçilmesine karşın vekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu Can Atalay için ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İzmir'in Konak ilçesinde de Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini ve hala Silivri Cezaevinde tutuklu bulunmasını protesto eden TİP üyeleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü ve Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

TİP İzmir İl Yöneticisi Sena Yazıbağlı Selanik tarafından okunan basın açıklamasında, Atalay'ın tam bir yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulduğu belirtilerek adalet çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 yıl önce Soma'da katledilen madenciler için, onların avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz. Depremde katledilen, evsiz yurtsuz kalanlar için adalet istiyoruz. 1 Mayıs meydanı Taksim'in işçilere kapatılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle tutuklanan dostlarımız için adalet istiyoruz. İktidara meydan okuduğu için cezaevlerinde tutulan siyasetçiler, Gezi tutsakları, Gezi aileleri, tutuklu gazeteciler, avukatlar için adalet istiyoruz. Tam bin haftadır kayıp ve katledilen yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri için adalet istiyoruz. Sürekli kemer sıkması istenen, her geçen gün daha da yoksullaşan emekçiler, emekliler için adalet istiyoruz. Katledilen kadınlar, geleceksiz bırakılan, tarikatların insafına terk edilen gençler için adalet istiyoruz. Özgürlüklerimiz ve haklarımız pazarlık konusu değil. Hayatımız pazarlık konusu değil.

Bir yandan vekillerimizi, siyasetçileri, emekçileri, Taksim'i savunanları tutsak edip diğer yandan halkı yoksullaştıranlarla uzlaşmayacağız. Hayatı bize zindan edenlerle aynı gemide değiliz. Temel haklarımızdan, adaletten, çocuklarımızın ekmek parasından, eğitiminden tasarruf etmeyeceğiz. Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep birlikte meydan okumak için bir kez daha bir aradayız. Mesele, yalnız bir kişinin, bir grubun, bir topluluğun, bir partinin, bir partiye oy verenlerin meselesi değil. Adalete susamış, hakları elinden alınmış, özgürlüklerine kastedilmiş kim varsa yanındayız. Adalet ve özgürlük isteyenler için bir oluruz, beraber oluruz ve kimseyi yalnız bırakmayız. Gezi'de nasıl bir olduysak, öyle birleşir mücadele ederiz."

"HALK KAZANACAK, ADALET KAZANACAK"

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl geçtiği hatılatılan açıklamada "Seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor. Bu bir yılda yoksulluğumuz arttı, ekmeğimiz, eğitimimiz, sağlığımız, özgürlüğümüz azaldı. Halk, iktidara yanıtını yerel seçimlerde verdi. Bu iktidar artık bir azınlık iktidarıdır. Bir azınlığın halkın haklarını gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Adalet istiyoruz ve kazanacağız. Bir bir kazanacağız. Can Atalay başta olmak üzere Gezi tutsaklarını, cezaevlerindeki siyasetçileri, devrimcileri çıkaracağız. Soma, Ermenek, Aladağ, Çorlu için adaleti sağlayacağız. Emekçiler, emekliler, gençler, kadınlar için yan yana duracağız. Halk kazanacak, adalet kazanacak" ifadelerine yer verildi.