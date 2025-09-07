İzmir\'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen ve 31 yaşındaki pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 3 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 08.30 sıralarında eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Kazanın ardından, Berfu Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yaptığı ve pilot olmak istediği, bu hayali için de 3 aydır eğitim aldığı öğrenildi.

ENKAZDA DETAYLI İNCELEMELER YAPILACAK

Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi.

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA ÇAKILDI

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

UÇAK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazanın, bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın büyük bir gürültüyle tarlaya düştüğü ve çevredekilerin "Uçak düştü" diye bağırdıkları görüldü.