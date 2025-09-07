İzmir'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir\'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
07.09.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Torbalı'da düşen uçak kazasında pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Görüntüler kaydedildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen ve 31 yaşındaki pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği uçak kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ, PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 3 Eylül saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan saat 08.30 sıralarında eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Kazanın ardından, Berfu Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yaptığı ve pilot olmak istediği, bu hayali için de 3 aydır eğitim aldığı öğrenildi.

İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

ENKAZDA DETAYLI İNCELEMELER YAPILACAK

Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi.

İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA ÇAKILDI

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü alanda birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

UÇAK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazanın, bir evin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın büyük bir gürültüyle tarlaya düştüğü ve çevredekilerin "Uçak düştü" diye bağırdıkları görüldü.

İzmir'deki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Torbalı, 3-sayfa, Güncel, Pilot, İzmir, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Herkes ekran başına Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener’i konuşacak Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı
Bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti, ihbarcı koca gözaltına alındı Bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti, ihbarcı koca gözaltına alındı
Ebrar’dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Eli havada kalan Çin’in First Lady’si fena bozuldu Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu

20:36
Canlı anlatım Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım! Karşılaşmada goller üst üste
20:26
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı
20:12
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
19:52
İstanbul’un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde eylem ve gösteriler 3 gün süreyle yasaklandı
İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde eylem ve gösteriler 3 gün süreyle yasaklandı
19:37
Ali Koç, ’’Yeniden seçilirsek başları ezilecek’’ diyerek ilk icraatini açıkladı
Ali Koç, ''Yeniden seçilirsek başları ezilecek'' diyerek ilk icraatini açıkladı
19:10
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
19:09
Meydan savaşı çıktı Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
18:37
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise’den olay pozlar
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise'den olay pozlar
17:54
Kiracı dehşeti Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı linçten son anda kurtuldu
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
17:35
Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2025 23:04:21. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Uçak Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.