İzmir\'de Uyuşturucu Bulunduran 17 Yaşındaki Genç Yakalandı

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İZMİR'de, bir parkta uyuşturucu bulundurduğu çantayı çöp kutusunda saklayan U.Y. (17), polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polisleri, saat 17.45 sıralarında Peker Mahallesi'nde bir parkta karanlık bir noktada bir kişinin durduğunu tespit etti. Kişiden şüphelenen ekipler, sorgulama yapmak için yaklaştığı sırada şüphelinin yere cebinden plastik kilitli poşet attığını fark etti. Şüpheliyi kaçmadan durduran ekipler, yaptıkları sorguda şüphelinin 17 yaşındaki U.Y. olduğunu tespit belirledi. U.Y.'nin yanında beklediği çöp kutusunun içinde sarı renkli bir çantada 363 sentetik ecza hap, 41.56 gram kokain, 39 meşe halinde satışa hazır 25. 34 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Y., işlemlerinin ardından Karabağlar Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.