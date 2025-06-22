İzmir\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

4 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 00.00 sıralarında akaryakıt istasyonunun yanında bulunan pimapen deposunda çıkan yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Dinçer Can SONER/ İZMİR,
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