İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı

01.07.2025 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 120 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol'un da bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Tunç Soyer, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti CHP'nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti
Damada görülmemiş eziyet Başına gelmeyen kalmadı Damada görülmemiş eziyet! Başına gelmeyen kalmadı
Anlaşma tamam gibi İşte Caner Erkin’in yeni takımı Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı Beşiktaş, yeni transferini minik taraftarın videosuyla paylaştı
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
Meghan’ın ’’ev yapımı’’ reçeli fabrikasyon çıktı Meghan'ın ''ev yapımı'' reçeli fabrikasyon çıktı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
İnanılmaz şampiyonluk öyküsü 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu İnanılmaz şampiyonluk öyküsü! 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu
Türkiye’yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif O anları böyle kayda aldı Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı

08:05
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
13:54
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
13:50
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
13:45
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
13:42
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
13:38
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
13:26
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
13:14
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
12:22
İskenderi 2 bin TL’ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
12:19
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
12:05
Türkiye’yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif O anları böyle kayda aldı
Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
11:39
İnanılmaz şampiyonluk öyküsü 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu
İnanılmaz şampiyonluk öyküsü! 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 08:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.