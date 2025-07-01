İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması: 109 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması: 109 Gözaltı

İzmir\'de Yolsuzluk Soruşturması: 109 Gözaltı
01.07.2025 15:19
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 109 kişi gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol'un da bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

?Başsavcılığın tespitleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin ilgililer tarafından suç duyurularının yapıldığı kaydedilen açıklamada, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve bilirkişi raporlarına göre inceleme başlatıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ'nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde usulsüzlüklerin kamu zararına neden olduğu vurgulanan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde 'ihaleye fesat karıştırma' değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğu, 'edimin ifasına fesat karıştırma' olarak da İZBETON AŞ'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında 109 şüphelinin gözaltına alındığı, 48 zanlının yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

?Şüpheliler İZBETON, kooperatifler, belediyeler ile inşaat şirketlerinde görevli

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak şüpheliler arasında yer aldı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz Fen İşleri Daire Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol ise bir yapı, gıda, turizm, sanayi ve ticaret AŞ'nin temsilcisi sıfatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması: 109 Gözaltı - Son Dakika

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