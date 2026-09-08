İzmir'deki kooperatif soruşturmasında Tunç Soyer dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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İzmir'deki kooperatif soruşturmasında Tunç Soyer dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İzmir\'deki kooperatif soruşturmasında Tunç Soyer dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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İzmir'de Örnekköy kentsel dönüşüm projesine ilişkin soruşturmada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "zimmet suçuna yardım etme", S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise "zimmet" suçlamasıyla aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

HABER: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de Örnekköy kentsel dönüşüm projesine ilişkin soruşturmada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "zimmet suçuna yardım etme", S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise "zimmet" suçlamasıyla aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir'de Örnekköy kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen soruşturmada, tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Soyer, tutuklu eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile tutuklu S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 523 sayfalık iddianamede, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projesindeki sözleşmeler, hak ediş ödemeleri, mali kayıtlar, yüklenici şirketlerle ilişkiler ve denetim süreçlerine yer verildi.

SOYER'E "ZİMMET SUÇUNA YARDIM ETME" SUÇLAMASI

İddianamede, tutuklu Mustafa Tunç Soyer'in suçlamaya konu dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanı sıra İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi. Soyer'in belediye başkanlığı döneminde kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirilen inşaatların İzmir Büyükşehir Belediyesinin garantisi altında olduğu ve vatandaşların bu kooperatiflere güvenle üye olabilecekleri yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Savcılık, bu açıklamalarla vatandaşlarda güven oluşturularak kooperatife üye olmalarının sağlandığını iddia etti.

Tunç Soyer'le iligili iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Mustafa Tunç SOYER'in dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu, aynı zamanda İZBETON A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak bulunduğu, belediye başkanlığı döneminde kamuoyunda yer alan açıklamalarında kooperatifler aracılığı ile yapılan inşaat işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisi altında olduğu, vatandaşların güvenle bu kooperatiflere üye olabilecekleri tarzında açıklamalar yaptığı, vatandaşlarda güven uyandırarak kooperatife üye olmalarını sağladığı, yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere 26.12.2025 tarih 6356567-2025/8 sayılı denetim raporu ile kendisine kusur atfedildiği, bilirkişi raporlarında ve uzman görüşünde belirtildiği üzere, kooperatifin zararının oluştuğu, İZBETON A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapması sebebiyle ayrıntılı olarak açıklanan hukuka aykırı işlemlerden ve kooperatifin oluşan zararından zimmet suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu"

ESKİ İZBETON GENEL MÜDÜRÜ KAYA'YA YÖNELİK SUÇLAMA

Tutuklu Heval Savaş Kaya'nın ise suçlamaya konu dönemde İZBETON AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptığı bilgisine iddianamede yer verildi. Savcılık, Kaya'nın İZBETON'daki görevi ve soruşturma kapsamında değerlendirilen işlemler nedeniyle "zimmet suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ŞENOL ASLANOĞLU'NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddianamede, Şenol Aslanoğlu'nun kooperatifin kurucu ortaklarından olduğu, 6 Ocak 2022-4 Nisan 2023 arasında yönetim kurulunda görev yaptığı ve 18 Ocak 2022'de yönetim kurulu başkanlığına seçildiği belirtildi. Aslanoğlu'nun başkanlığı döneminde aynı zamanda İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifinde denetim kurulu üyesi olduğu ve iki kooperatif arasında para transferleri bulunduğu kaydedildi. Kooperatifle ticari ilişkisi bulunan Smart Start Danışmanlık Eğitim ve Kiralama Limited Şirketinde Aslanoğlu ile aile bireylerinin farklı tarihlerde pay sahibi oldukları belirtilen iddianamede, şirket ile kooperatif arasında iş güvenliği hizmet alım sözleşmesi yapıldığı, ayrıca ofis mobilyası, kira ve iş sağlığı hizmetlerine ilişkin faturalar bulunduğu aktarıldı. İddianamede, bilirkişi raporunda belirlenen 2022 ve 2023 yıllarına ait zararlar ve kasa açıkları nedeniyle Aslanoğlu'nun "zimmet" suçundan sorumlu tutulduğu, ayrıca kooperatifle ticari muamelede bulunarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 59/6. maddesine muhalefet ettiği ve aynı kanunun Ek 2. maddesinde düzenlenen suçu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

SAVCILIKTAN CEZALANDIRMA TALEBİ

İddianamede, bilirkişi raporları, uzman görüşleri, beyanlar, tutanaklar ve diğer deliller doğrultusunda Şenol Aslanoğlu ile 9 şüpheli hakkında "zimmet", eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve 4 şüpheli hakkında ise "zimmet suçuna yardım etme" suçlarından kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

İki şüpheliye ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 59/6. maddesine muhalefet suçlaması yöneltildi. Savcılık, şüphelilerin isnat edilen suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını ve gözaltı ile tutuklulukta geçirdikleri sürelerin verilecek cezalardan mahsup edilmesini talep etti.

İddianamenin şüpheliler bölümünde yer alan E.S., M.S.U. ve S.Ş.'nin isimlerinin sonuç ve talep bölümünde yer almadığı görüldü. Dosyada E.S.'e "zimmet", bağımsız denetçiler M.S.U ve S.Ş'ye ise "zimmet" ile denetim görevlerine ilişkin suçlamalar yöneltildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki kooperatif soruşturmasında Tunç Soyer dahil 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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