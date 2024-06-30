İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. Yumaklı, önümüzdeki hafta yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya çağırdı. Yangınlarda herhangi bir ev veya tesisin etkilenmediği ve şu anda aktif bir yangın olmadığı bilgisini verdi.

30.06.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Çeşme, Selçuk ve Menderes'te çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, çıkan yangınlardan ikisinin insan kaynaklı olduğunu, şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de farklı bölgelerde çıkan üç orman yangınının kontrol altına alındığını kaydetti. Önümüzdeki hafta yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar beklendiğinden yangın riskine karşı duyarlı olunmasını isteyen Yumaklı, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dün belirtmiştik, yangının çıkış sebepleri Valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Menderes yangını ile alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler göz altında. Dün yine İzmir'de 6 tane büyük, risk grubunda yangın vardı. Bunlardan birisi de Çeşme'deydi. Yine Çeşme yangını ile alakalı da bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"İster bilinçli, ister bilinçsiz, ister hata ile ister ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını buradan belirtmek istiyorum. Bu konuda çok daha hassas olunmasını, özellikle önümüzdeki hafta Ege bölgesinde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstemelerini istirham ediyoruz. Bu yangınlarla alakalı dün belirtmiştik, Menderes'te yaklaşık 150 hektarlık bir alan etkilendi. Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan etkilendi. Ama arkadaşlarımız tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitini yapıp bildirecekler. Bu süreç içerisinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz, bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlar ile birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar."

Yangınlardan herhangi bir ev veya tesisin etkilenmediğini aktaran Yumaklı, "Üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini unutmayalım. Piknik yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan alanlara girilmemesini özellikle rica ediyorum. Sonuç itibarıyla biz insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda herhangi bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Şu anda aktif herhangi bir yangın yok"

Şu anda aktif bir yangın olmadığını bildiren Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Elbette gün içerisinde 30-40 yangınla karşılaşıyoruz. Bunların büyük bir bölümü de orman dışında başlayıp sonrasında ormana sirayet ediyor. Bunu da çok hızlı ve etkin müdahale ile engellemiş oluyoruz. Her gün çıkan yangınların içerisinde bizim üst risk grubu olarak nitelendirdiğimiz 8-10 yangın oluyor. Bunların büyüklükleri, Manavgat yangınının potansiyeline ulaşabilecek büyüklükte yangınlar oluyor."

Öte yandan Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, Aydın Kuşadası'nda ve Balıkesir Susurluk'ta ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, İzmir, Çevre, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:03:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement