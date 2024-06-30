İzmir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de Çeşme, Selçuk ve Menderes'te çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, çıkan yangınlardan ikisinin insan kaynaklı olduğunu, şüphelilerin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de farklı bölgelerde çıkan üç orman yangınının kontrol altına alındığını kaydetti. Önümüzdeki hafta yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar beklendiğinden yangın riskine karşı duyarlı olunmasını isteyen Yumaklı, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dün belirtmiştik, yangının çıkış sebepleri Valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Menderes yangını ile alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler göz altında. Dün yine İzmir'de 6 tane büyük, risk grubunda yangın vardı. Bunlardan birisi de Çeşme'deydi. Yine Çeşme yangını ile alakalı da bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"İster bilinçli, ister bilinçsiz, ister hata ile ister ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını buradan belirtmek istiyorum. Bu konuda çok daha hassas olunmasını, özellikle önümüzdeki hafta Ege bölgesinde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de dikkate alarak vatandaşlarımızın mutlaka bu konuya özen göstemelerini istirham ediyoruz. Bu yangınlarla alakalı dün belirtmiştik, Menderes'te yaklaşık 150 hektarlık bir alan etkilendi. Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan etkilendi. Ama arkadaşlarımız tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitini yapıp bildirecekler. Bu süreç içerisinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz, bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlar ile birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar."

Yangınlardan herhangi bir ev veya tesisin etkilenmediğini aktaran Yumaklı, "Üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini unutmayalım. Piknik yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan alanlara girilmemesini özellikle rica ediyorum. Sonuç itibarıyla biz insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda herhangi bir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Şu anda aktif herhangi bir yangın yok"

Şu anda aktif bir yangın olmadığını bildiren Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Elbette gün içerisinde 30-40 yangınla karşılaşıyoruz. Bunların büyük bir bölümü de orman dışında başlayıp sonrasında ormana sirayet ediyor. Bunu da çok hızlı ve etkin müdahale ile engellemiş oluyoruz. Her gün çıkan yangınların içerisinde bizim üst risk grubu olarak nitelendirdiğimiz 8-10 yangın oluyor. Bunların büyüklükleri, Manavgat yangınının potansiyeline ulaşabilecek büyüklükte yangınlar oluyor."

Öte yandan Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, Aydın Kuşadası'nda ve Balıkesir Susurluk'ta ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.