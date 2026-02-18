İzmir'deki Su Baskınları ve Çökme Sorunu - Son Dakika
İzmir'deki Su Baskınları ve Çökme Sorunu

18.02.2026 16:42
Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'deki su baskınlarının nedeni çökme ve yetersiz planlamadır.

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'deki Alsancak Kordon'a yapılan beton blokların su basmasını engellemediğini söyleyerek, "Yapılan beton blokların Kordon'a su basmasını durdurmakla alakası yok. İzmir'in kıyı şeridinde sorun yok, sorun çökmesi. Kent her yıl çöküyor" dedi.

Kentteki sağanağın ardından Konak ilçesine bağlı Alsancak başta olmak üzere birçok yerde yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar ve deniz taştı. Taşma nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, deniz suyu kaldırımlarla birleşti. Çok sayıda iş yerini ve bazı binaların alt katlarını su bastı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026'nın yağışlı geçeceğini ve sel olma olasılığı çok yüksek olacağını öngördüklerini ifade ederek, "Bu yıl olağanüstü bir yağışla karşı karşıya kaldık. Ocak ayında yağış rekorları kırıldı, şubatta daha büyük rekorlar kırılabilir. Lodos da olunca kent, su altında kaldı. Bir tek Kordon konuşuluyor ancak Bayraklı, Buca gibi birçok yer su altında kaldı. Kordonu dalgalardan kurtarmak, içeri su girmemesi için kendi tabirimle 'Çin Seddi' yaptılar ama Kordon tamamen su altında kaldı. Çünkü sorun önde değil, sorun geri planda, çöküyoruz. Basmane, Çankaya, Alsancak başta olmak üzere dolgu alanı üzerine kurulan bir şehiriz" dedi.

'KOTU YÜKSELTMEMİZ LAZIM'

Deniz seviyesinin 1990'lı yıllara göre yaklaşık 30 santim yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Asıl sorun çöküyoruz. Çökünce bölgedeki borular yavaş yavaş deniz seviyesinin altında kalmaya başladı. Yağışla birlikte lodos olunca borular aşağıda kaldığı için su alttan basıyor ve bütün rögarlardan su fışkırıyor. Çökme bölgesel olarak değişiyor, kent yılda yarım ile 1 santim arasında çöküyor. Depremlerle biraz daha hızlı çökebiliyor. Kotu yükseltmemiz lazım. Bütün İzmir'de topoğrafya yeniden elden geçmeli. Doğa bilimcilerle, şehir plancıları daha sonra da inşaat mühendisleriyle şehir yeniden yavaş yavaş yükselmeye başlamalı" diye konuştu.

'PLANLAMA VE BİLİMLE SORUN ÇÖZÜLEBİLİR'

Planlamayla ve bilimle sorunların çözülebileceğini dile getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, şöyle konuştu: "Yapılan beton blokların Kordon'a su basmasını durdurmakla alakası yok. Önce topografik olarak ölçülecek, binaların ne kadar yukarı yükseltileceği belirlenecek. Borular da yükseltilecek ve deniz aşağıda kalacak. İzmir'in kıyı şeridinde sorun yok, sorun çökmesi. Kent her yıl çöküyor. 2000'li yıllara kadar bu olaylar yaşanmıyordu, yavaş yavaş deniz yükseliyor, aşağısı çöküyor. 2023 yılında da Kordon'da yüzlerce araba su altında kalmıştı. Bundan sonra daha çok sıklaşacak. Onun için bir an önce bilimi kullanarak şehrinde yapılması gerekenleri uygulamak şart."

Kaynak: DHA

16:53
