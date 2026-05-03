İzmir ile Bakü'nün 40 Yıllık Kardeşliği Şarkılarla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir ile Bakü'nün 40 Yıllık Kardeşliği Şarkılarla Kutlandı

03.05.2026 11:26  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ile Bakü arasındaki kardeş kent ilişkisinin 40. yılı, Kültürpark’ta düzenlenen sergi ve dünyaca ünlü muğam sanatçılarının verdiği konserle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, Narmina Mustafayeva ile konseri izledi. Tugay, “Kültürde, sanatta, ekonomide, turizmde ve gençlerimiz arasında bu kardeşliği daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(İZMİR) - İzmir ile Bakü arasındaki kardeş kent ilişkisinin 40. yılı, Kültürpark'ta düzenlenen sergi ve dünyaca ünlü muğam sanatçılarının verdiği konserle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, Narmina Mustafayeva ile konseri izledi. Tugay, "Kültürde, sanatta, ekonomide, turizmde ve gençlerimiz arasında bu kardeşliği daha da büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle, İzmir ile Bakü'nün kardeş kent olarak kabul edilmesinin 40. yılı Kültürpark'ta kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ile kutlamalar kapsamında Pakistan Pavyonu'nda düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Sergide, İzmir ve Bakü'nün şehir manzaralarını yansıtan fotoğrafların yanı sıra 1986 yılında imzalanan kardeş kent protokolü de yer aldı. Sergi ziyaretinin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, "Kardeşlik Nağmeleri" konseri düzenlendi.

Dünyaca ünlü muğam sanatçıları Alim Gasımov ve kızı Fargana Gasımova'nın sahne aldığı konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı, gece boyunca Türkiye ve Azerbaycan ezgileri yankılandı. Başkan Tugay, konseri eşi Öznur Tugay ve Narmina Mustafayeva ile izledi, program sonunda sanatçılara plaket takdim etti.

Konsere katılan Azerbaycanlı sanatseverler de Başkan Tugay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Konseri izleyenler arasında Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev, Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev de yer aldı.

Tugay: "İzmir'de daha çok Azerbaycanlı görmek istiyoruz"

Sergi alanında basın mensuplarına İzmir ile Bakü kardeşliği üzerine açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Azerbaycan ve Türkiye, kendini iki ayrı devlet ama tek millet olarak hisseden insanların ülkeleri. Bu nedenle biz de iki kenti yürekten kardeş olarak görüyoruz. Bakü ile İzmir arasında 1986 yılında imzalanan kardeşlik anlaşmasıyla başlayan bu ilişki, yıllar içinde güçlendi. Geçen süre içinde her iki şehir de değişti ve gelişti, ancak birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı azalmadı, aksine arttı." dedi.

Başkan Tugay, karşılıklı ziyaretlerin ve işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "İzmir ile Bakü'nün birbirini daha yakından tanımasını, daha fazla ziyaret ve ortak projeyle ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz. İzmir'de daha çok Azerbaycanlı görmek, İzmirlileri de Azerbaycan'a daha fazla gitmeye teşvik etmek istiyoruz. Sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesinin herkese fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu bağın temelleri Milli Mücadele yıllarına dayanır"

Konser alanındaki konuşmasında da İzmir ile Bakü'nün iki kadim kent olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "İki kardeş halkın 40 yıllık yol arkadaşlığı için bir aradayız. 1986'da imzalanan kardeş şehir protokolü, yalnızca bir imza değil, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül bağımızın ifadesidir. Bu bağın temelleri 1985'teki ilk resmi adımlardan da öteye uzanır; kökleri Milli Mücadele yıllarına dayanır. 1920'lerdeki dayanışma ruhu bugün hala İzmir'de ve Bakü'de yaşamaya devam ediyor. Bu ilişki 40 yılla sınırlı değil; aynı dilin, duygunun ve kaderin içinde büyüyen köklü bir bağdır" şeklinde konuştu.

"Kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Kardeşliğin yalnızca sembolik bir protokol olmadığını, somut bir işbirliğine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Aliağa'da yer alan ve Türkiye'nin en büyük dış yatırım projelerinden biri olan STAR Rafinerisi ve Petkim, bu kardeşliğin İzmir'e yansıyan önemli bir göstergesidir. Bakü'den gelen enerji, İzmir üzerinden dünyaya ulaşırken, bu ekonomik köprü binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Limanlarımız arasındaki ticaret hacmi de her geçen gün artarak iki kentin refahını birlikte yükseltmektedir. Dijitalleşen dünyada İzmir'in bilişim ve teknoloji vizyonu ile Bakü'nün gelişen inovasyon ekosistemini birleştirmek önceliklerimiz arasında. Üniversiteler arası öğrenci değişimleri ve ortak teknoloji projeleriyle 40 yıl önce başlayan süreci, yeni kuşakların katkısıyla geleceğe taşıyacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte daha da yükseleceğine inanıyoruz. El ele, kol kola ve omuz omuza vererek iki ülke, iki millet ve iki şehir olarak hak ettiği yere birlikte ulaşmalıyız. Bu bağı geçmişin hatırası değil, geleceğin güçlü bir ortaklığı olarak görüyoruz. Kültürden sanata, ekonomiden turizme ve gençler arasında bu kardeşliği büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Mustafayeva: "Kalplerimiz birse mesafe sadece haritada kalır"

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da iki ülke arasındaki dostluğun 40 yıllık bir gönül bağı olduğunu belirterek, "Bugün yıllara meydan okuyan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi kutluyoruz. Bu 40 yıl; insan sevgisinin, emeğin ve ortak hafızanın ifadesidir. 1986'daki protokol, yalnızca iki şehir arasında bir imza değil, Hazar'dan Ege'ye uzanan gönül köprüsüdür" dedi.

Mustafayeva, zaman içinde hem Bakü'nün hem de İzmir'in geliştiğini ancak aradaki sıcaklık ve samimiyetin değişmediğini vurgulayarak, "Dostluğumuz sınırsızdır ve mesafelerle ölçülemez. Kalplerimiz birse mesafe yalnızca haritada kalır. Şehirleri asıl yücelten insanlardır. Dileğimiz, bu dostluğun genç nesillerin kalplerinde büyüyerek devam etmesidir. Şehirlerimizin birbirine ilham vermesini, insanlarımızın birbirine omuz olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ile Bakü'nün 40 Yıllık Kardeşliği Şarkılarla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada Görme engelli vatandaşın trafikte yaşadığı tehlikeli anlar kamerada
Serie A’da iki takım birden küme düştü Serie A'da iki takım birden küme düştü
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
11:28
İstanbul’da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi
11:01
ABD’ye büyük şok İran’a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı
10:51
“Yeraltı“ setinde “koku“ iddiası Devrim Özkan ateş püskürdü
"Yeraltı" setinde "koku" iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü
10:49
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti
10:38
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Cinayetten sonra bakın ne yapmış
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış
10:24
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı
09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 13:30:36. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir ile Bakü'nün 40 Yıllık Kardeşliği Şarkılarla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.