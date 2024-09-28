İzmir Kent Konseyi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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İzmir Kent Konseyi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

İzmir Kent Konseyi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

İzmir Kent Konseyi'nin 22. Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı, önemli katılımlar ile gerçekleştirildi. Toplantıda, önceki dönem başkanlarına onur plaketi verilirken, projelere destek verenlere teşekkür belgeleri sunuldu.

28.09.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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(İZMİR)- İzmir Kent Konseyi'nin 22. Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kurulda konseyin önceki dönem başkanlarına onur plaketi verilirken, konseyin yürüttüğü projelere destek veren kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür belgesi sunuldu.

İzmir Kent Konseyi 22. Olağan Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ın katılımıyla Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kurula, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Pınar Okyay, konsey yürütme kurulu üyeleri, çalışma grupları ve meclislerin üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve ilçe kent konseylerinden temsilciler katıldı. Kurulda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmek üzere 6 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Yıldır: Kent konseyleri sivil toplumun sesi

İzmir Kent Konseyi tanıtım filminin gösterimi ile başlayan kurulun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kurula ve tüm konuklara selamını ileten Yıldır, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini aktararak bunun vatandaşa hizmet olarak yansıyacağını söyledi. Yıldır, giderek çeşitlenen ihtiyaçlar ve halkın taleplerini karşılama yönünde kent konseylerinin önemine dikkat çekerek, "Temsil kabiliyeti çok önemli. Sivil toplumun sesi oldukları için kurula katılım sağlayan tüm temsilcilere teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ise konuşmasında konsey çalışmalarına destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kökkılınç, gelecekte kent konseylerinin yerel yönetimlere olduğu gibi parlamentoya da yasa teklifi sunabilme hak ve yetkisiyle donatılmış özerk üst sivil toplum kuruluşları olmasını dilediğini ifade ederken, güçlü sivil toplumun insanca yaşamanın da teminatı olduğunu belirtti.

Projelere katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür belgesi

Genel Kurul, İzmir Kent Konseyi'nin koordinasyonunda gerçekleşen projelere gönüllü katkı sağlayan kuruluş ve kişilere teşekkür belgelerinin takdimi ile devam etti. İzmir Kent Konseyi paydaşlığında gerçekleşen "Hipernova Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi" kapsamında ülkeye gelen gençlere sundukları lojistik destek için Özgörkey Group'a, "Malzeme Sivil Toplumdan, İşçilik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden" sloganı ile Kadifekale'deki İnkılap Ortaokulu'nda öğrenim gören çocukların daha güzel koşullarda öğrenim görmelerine katkı sağlamak için düzenlenen projeye destek veren İzmir Gaziantepliler Derneği, İzmir Şanlıurfa Haliliye Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Izmir Şanlıurfalılar Federasyonu'na, İnkılap Ortakokulu'nda görev yapan öğretmenlerin istediği kamelya ve parke taş çalışmasını hayata geçirdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a sunulmak üzere Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'a ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan bir kız öğrenciye burs imkanı sağlayan Alsancak Soroptimist Kulubü'ne ve ayrıca Av. Sabiha Polat'a bireysel desteği için teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kent Konseyi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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