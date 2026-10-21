Konak sahilinde laf atma kavgası: 44 yaşındaki adamın kulağı ısırılarak koparıldı - Son Dakika
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Konak sahilinde laf atma kavgası: 44 yaşındaki adamın kulağı ısırılarak koparıldı

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İzmir Konak Sahili'nde ailesiyle oturan Güney D. (44) ile kendilerine laf atan bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, Güney D.'nin sol kulağını ısırarak bir parçasını kopardıktan sonra kaçtı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Güney D.'nin kopan kulak parçasına ulaşılamadı. Polis şüphelinin peşinde.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.'nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.

SAHİLDE LAF ATMA KAVGASI

Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.'nin kulağını da ısırdı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen Güney D.'nin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.

KOPAN PARÇA BULUNAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
3. SayfaTepecikGüncelKonakPolisİzmirSon Dakika

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