İzmir Kordon'da Su Taşkınlarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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İzmir Kordon'da Su Taşkınlarına Karşı Önlemler Alınıyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kordon'u deniz taşkınlarından korumak amacıyla yapılan geçici fırtına duvarı ve peyzaj düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Kordon'un daha yeşil ve konforlu hale getirilmesi için çeşitli projelerin sürdüğünü belirtti.

04.01.2025 11:28  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kordon'da yaşanan su taşkınlarına son verecek geçici fırtına duvarı çalışmalarını inceledi. Kordon'un güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalıştıklarını kaydeden Tugay, "İzmir'in incisi Kordon'u daha fazla yeşille, sosyal alanlarda buluşturuyoruz. Bir kez bile Alsancak'ı su bassın istemiyoruz. O nedenle emin olduğumuz işi yaptık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alsancak Kordon'da deniz taşkınlarını önlemek için başlatılan, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla kıyı şeridindeki sorunları çözerek estetik bir görünüme kavuşturacak "Kordon Acil Eylem Paketi" çalışmaları inceledi. Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan çalışma hakkında sahada bilgi alan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal ve birim yöneticileri eşlik etti. Kordon boyunca yürüyen Tugay, alanda yapımı tamamlanan geçici fırtına duvarını, acil durum kapılarını, zemin ve peyzaj düzenlemelerini inceledi.

"Kordon'da yürümek daha konforlu olacak"

İncelemelerin ardından açıklama yapan Tugay, "Bütün kıyı boyunca set çalışması tamamlanmış durumda. Peyzaj ve kent mobilyalarıyla, zeminle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yürüyüş yolunu yaptığımız düzenleme çalışmalarıyla konforlu hale getirdik. Aynı zamanda kıyı boyunca insanların oturup vakit geçirebilecekleri, çocukların oynayabileceği alanları Kordon'a kazandırıyoruz" diye konuştu.

Gündoğdu Meydanı'nda da değişim

Çalışmanın sonraki aşamaları hakkında bilgi veren Tugay, "Pek çok yeni bitki ve ağaç dikildi. Daha yeşil bir Kordon olacak. Aynı zamanda Gündoğdu Meydanı'nın zeminini yeniliyoruz. Yürüyüş konforu artacak ve estetik açıdan güzel görünecek. Tüm bu yaptığımız çalışmalarla Alsancak'ı ve Kordon'u su taşkınlarından korurken yurttaşlarımızın bu alanları keyifle kullanabileceği hale getiriyoruz. Arkadaşlarımızın eline sağlık" dedi.

Kordon'da yayalaştırma çalışmaları

Kordon boyunun daha güvenli ve konforlu hale kavuşması için yayalaştırma çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Tugay, "Kordon'daki taşıt yoluyla ilgili de bir çalışma planlıyoruz. Aslında buradaki trafiği günün belli saatlerinde durdurmak, taşıt geçişine kapatmak gibi bir düşüncemiz var. Böylece yayalar, bisikletli vatandaşlarımız çok daha kolayca ve güven içerisinde kullanabilecekler. Araç görüntüsü olmayacak. Onun da çalışmasını yapmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Burada yapılan işin vatandaşlarımıza hiçbir zararı yok"

Kordon'un daha güvenli ve daha aktif bir şekilde İzmir'e hizmet edeceğini vurgulayan Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan her iş bazı insanlar tarafından eleştiriliyor. Bunu bir yerde doğal karşılıyorum. Üzüldüğüm şey, konunun detaylarını bilmeden, ne yapıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadan sadece eleştirmiş olmak için eleştirilmesi. Burada yapılan işin vatandaşlarımıza hiçbir zararı yok. Tam tersine onların yaşamlarını kolaylaştıran bir sürü güzel şey yapıldı. Bir kez bile Kordon'u, Alsancak'ı su bassın istemiyoruz. O nedenle emin olduğumuz işi yaptık. Diğer taraftan yapılan şeyin hiçbir açıdan ne fonksiyonel, ne estetik açıdan yanlış bir şey olmadığına çok eminim. Eleştirileri dinliyoruz ama doğru olduğuna inandığımız şeyi yapıyoruz."

"Kordon yılların yorgunluğundan kurtuluyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'u baştan aşağı düzenleyecek çalışmalarda sona geldi. Çalışmalar kapsamında deniz taşkınlarını önleyecek geçici fırtına duvarı yapımı tamamlanırken Kordon'un bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Kordon boyunca, zemin yenilemesi, kent mobilyaları ve sosyal donatı malzemelerinin, çocuk oyun alanlarının montajı yapılacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından fırtına duvarı ve çevresinde çok sayıda bitki ve ağaç dikimiyle alan yemyeşil bir görünüme kavuşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kordon, baştan sona yenilenerek uzun yılların yarattığı yorgun yapısından kurtulmuş olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kordon'da Su Taşkınlarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika

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