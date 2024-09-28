İzmir Körfezi'nde Kirlilik Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Körfezi'nde Kirlilik Alarmı

İzmir Körfezi\'nde Kirlilik Alarmı

Prof. Dr. Yaşar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önlenmesi için arıtma tesislerinin aktif hale getirilmesini önerdi.

28.09.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR Körfezi'nde kötü koku ve çevre kirliliği gidermek için tarama gemisi ile yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi derya, devasa bir deniz, akvaryum değil. Akvaryum ile körfezi karıştırıyorlar. Çözüm çok basit; fabrika arıtmaları çalıştırılmalı" dedi.

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve çevre kirliliği sürerken, Bayraklı ilçesi Turan Sahili'nde de ölü balıklar görüldü. Kötü koku kent merkezinde yoğun şekilde hissedilirken, körfezde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarama gemisi ile su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor. Tarama gemisiyle körfezde oksijen miktarının artırılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi derya, devasa bir deniz, akvaryum değil. Akvaryum ile körfezi karıştırıyorlar" dedi.

'HİÇBİR FABRİKA ARITMASINI ÇALIŞTIRMIYOR'

İzmir Körfezi'nin tüm zamanların en kirli dönemini yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Eskiden yalnızca iç körfezde sorun çıkardı. Ancak son 7-8 yıldır Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Narlıdere Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaşanan yetersizlik ve sorunlar nedeniyle dış körfez de kirlenmeye başladı. Hiçbir fabrika arıtmasını çalıştırmıyor, bu nedenle iç körfeze derelerden müthiş bir kirlilik geliyor. Kirlilik önce fabrikalar nedeniyle başladı, sonra yavaş yavaş arıtma tesisleri yetersiz kalmaya başladı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne 4'üncü faz bir türlü yapılmadı, yapılmayınca bu sefer baypaslar başladı. Kirli su doğrudan denize bırakıldı. Kirliliğin ana nedeni, iç körfeze derelerden dökülen arıtılmayan fabrika atıkları. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Narlıdere Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de üzerine tuz biber oldu. Belediye 7/24 fabrika çıkışlarından örnek alıp analiz yapmalı, fazla çıktığı zamanda il çevre müdürlüğüne bildirmeli" diye konuştu.

'KÖRFEZ 1 YILDA MAVİLEŞTİ'

"Çözüm çok basit; fabrika arıtmaları çalıştırılmalı" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu sorunu daha önce de yaşadık. 2002 yılında körfez müthiş kirliydi, iç körfez simsiyahtı. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ve Narlıdere Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. Tüm fabrikalar da arıtma tesislerini çalıştırdı. Körfez 1 yılda mavileşti. 2002 yılında artımalar yapılınca körfezin ne kadar hızlı bir şekilde iyileştiğini gördük. 2003 yılında Melez'de piknik yapılmaya başlandı. Bunlar yapıldığında körfez yine 1 yıla kadar temizlenir" dedi. Prof. Dr. Yaşar, "Fabrikalar atıklarını dökmeye, arıtma tesisleri yetersizliğe devam ediyor. Çünkü cezalar yeterli değil. Fabrikalar çok büyük enerji parası vereceğine, kirli suyu arıtmadan dökmeyi tercih ediyorlar. Fabrikaların elektrik enerjisi sübvanse edilip, arıtmayı çalıştırma şartı koyulmalı. Çalıştırmayana da ceza kesmeyin, kapatın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğan Yaşar, Denizcilik, Körfez, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Kirlilik Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde Kirlilik Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement