İzmir Menemen Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler Tepki Gösterdi

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(İZMİR)- 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'li Aydın Pehlivan'ın kazandığı İzmir Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan personel, belediye önünde toplanarak tepki gösterdi. Belediyeden 300'ün üzerinde personelinin işten çıkarıldığı ileri sürüldü. 17 yıldır belediyede çalışan Hıdır Atakum ise "Kardeşim, çalışmayalım mı biz? İşimize, gücümüze bakmayalım mı? Ben işimi mi aksatmışım" dedi. Şengül Kılınç ise "Neden seçim zamanında herkes işçi dostu oluyor da seçimden sonra işçi peçete olarak kapı önüne atılıyor" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin kazandığı İzmir Menemen Belediyesi'nde 300'ün üzerinde belediye personelinin işten çıkarıldığı ileri sürüldü. İşten çıkarılan çalışanlar, belediye önünde toplanarak Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a tepki gösterdi. İşçiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Temizlik personeli olarak 6 yıldır belediyede çalışan Belgin Çetin, "İki çocuk annesiyim. Maddi, manevi hiçbir destekçim yok. İki tane çocuk okutuyorum tek başıma. Bu maaşla geçiniyorum. Ben işime sahip çıkan insanım. Çalıştığım birimlerde herkes benim nasıl çalıştığımı bilir. İşime nasıl sahip çıktığımı herkes bilir. İki tane çocuğa bakmak zorundayım. Birisi adalet okuyor. Nasıl okutacağım? Neden çıkartıldım? Cevap bekliyorum. Aydın başkan cevap versin. Ne yapalım biz sürünelim mi? Nefes alıyorduk, nefesimizi kestiler" dedi.

"İşçi peçete olarak kapı önüne atılıyor"

Gıda teknikeri olarak 5 yıldır belediyede çalışan Şengül Kılınç ise "Neden işçiler peçete olarak kullanılıyor? Neden seçim zamanında herkes işçi dostu oluyor da seçimden sonra işçi peçete olarak kapı önüne atılıyor? Evin tek geçimini sağlayan benim. Babam 86 yaşında. Geçenlerde babamın kalp yetmezliğini öğrendim. KOAH hastası ve babamın bir emekliliği yok. Evi ben geçindiriyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Bayram geldi, bayramlığımı yapamayacağım. Eve bugün ekmek götüremeyeceğim. Pazara gidemeyeceğim. Babamı doktora götüremeyeceğim. Tebrik ediyorum. Bu olmamalıydı. Hani işçinin yanındaydı? Hani işçiydi? Hani siz patron biz işçiydik? O yüzden burada bütün işçi ve emekçi arkadaşlarıma sesleniyorum; bakın, yıllardır, asırlardır bu hep böyle devam ediyor. Artık biz emekçiler, işçiler bir peçete olmayalım. Filler başta bir şeyler yaparken biz çimler olarak ezilmeyelim. Gelin burada bir olalım. Bizler bugün susarsak, yarın çocuklarımız susacak. Bugün ben çıktım. Yanımdaki arkadaşım bugün yoksa emin ol bugün ben nasıl arandıysam yarın da sen aranacaksın" ifadelerini kullandı.

"Aydın Pehlivan, 'işten çıkarmayacağım, namus şeref sözü veriyorum' demişti"

Yedi buçuk yıldan bu yana belediyede çalışan Muhammet Yerkesik de "Bugün gelen bir haberle iş akdimizin feshedildiği söylendi. Neden işten çıkarıldığımızı bilmiyoruz. Muhtemelen siyasi. Aydın Pehlivan, 'Hiç kimseyi işten çıkarmayacağım, namus şeref sözü veriyorum' demişti. Biz Deniz Karakurt hanımefendinin yanındaydık, onu destekledik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu tarafta da AKP kazanınca maalesef böyle oldu. Ama bazı arkadaşlar da mesela hiç desteklemedikleri halde gerekçelerini bilmiyor neden çıktıklarını. Bu belediyedeki kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde bankamatikçi yok. Şurada bir tane de bankamatikçi yok. Hepsi bunların sahada olan insanlar, hepsi çalışan insanlar. Çalışan insanı niye çıkarıyorlar? Kendi bankamatikçilerine daha çok yer açmak için mi? Ben de bunu öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

"17 senemi verdim"

Temizlik işçisi olarak 17 yıldır belediyede çalışan Hıdır Atakum ise "Menemen Belediyesi'nde Tahir Şahin zamanından kalma işçiyiz. Zaten Tahir Şahin işçilere ne yapmış, ne etmiş bilmiyoruz. Serdar Aksoy zamanında geldi dışlandık. Aydın Pehlivan geldi dışlandık. Kardeşim, çalışmayalım mı biz? İşimize, gücümüze bakmayalım mı? Ben işimi mi aksatmışım? Başka partiye mi koşmuşum? Düşünce benim değil mi? Yapabilirim. Ama bunları engelleyemezsin. Bana bir gerekçe sun, 'Seni bundan çıkarıyorum' de. Biz belediyenin en pislik biriminde çalışıyoruz. Temizlik işleri dünyanın her yerinde belediyenin en pis yeridir. Bunu kimse kaldırmaz. Gelsin şimdi kartçıları o kamyonlara binsinler, çöpleri toplasınlar. Biz de görelim. Ama karşımıza çıksın adam akıllı bir açıklama yapsın. 17 senemi verdim ben buraya sen kalkıp beni bir kalemde silemezsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşten atılan işçilerden ve belediye binasından detay görüntüler

İşçilerle röportaj

Belediyede çalışan Belgin Çetin

Belediyede çalışan Şengül Kılınç

- Muhammet Yerkesik

- Belediyede çalışan Hıdır Atakum