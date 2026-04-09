İzmir Meslek Fabrikası'nda Bilirkişi İncelemesi Yapıldı... Başkan Cemil Tugay: "Durumu Bu Hale Getirenler Utanmalı"

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası'nın vakıflara tesciline karşı açtıkları davada, mahkemenin yerinde bilirkişi incelemesi yaptırma kararı sonrası, inceleme yapmak üzere binaya gelen mahkeme ve bilirkişi heyetine eşlik etti. Tugay, "Bu bir utanç vakasıdır. Türkiye'de ilk defa bir kamu kurumunun mülkü, bir başka kamu kurumunun mülkiyet iddiası nedeniyle polis zoruyla işgal edilmiş, abluka altına alınmış, ele geçirilmiş durumdadır. Bu Türkiye tarihinde ilktir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası'nın vakıflara tesciline karşı açtıkları davada, mahkemenin yerinde bilirkişi incelemesi yaptırma kararı sonrası, inceleme yapmak üzere bineye gelen mahkeme ve bilirkişi heyetine eşlik etti. Heyet, bina içerisinde bulunan demirbaşları ve binada bugüne kadar yapılan onarım ve restorasyonları kontrol etti.

İncelemenin ardından basın açıklaması yapan Başkan Tugay, binanın tesciline karşı yaptıkları hukuki başvurulardan birisiyle ilgili, mahkeme heyetiyle bir inceleme gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Olayı hukuk zemininde, idari zeminde çözmeye çalışıyoruz. Burada gerçekten Türkiye tarihinde ilk defa olan polis eşliğinde böyle el konulma ve işgal edilme tutumuna karşı da bir irade göstermek üzere nöbetimizi tutmaya devam ettik. Bugüne kadar burada varlığımızı sürdürdük. Olayın çözümünün hukuki ya da idare olarak olacağını da biliyoruz. Herhangi bir cebir, şiddet yoluyla olması mümkün değil. Ancak yani başından sonuna her şey tamamen hukuksuz, tamamen yanlış ilerlediği için kamuoyunun bu konuyu doğru anlaması bizim için önemliydi. Ben burası ilk polis eşliğinde abluka altına alındıktan sonra girmeye çalışmıştım, girmeme izin vermemişlerdi. Bunun anlamsız bir şey olduğunu söylemiştim. Ben belediye başkanıyım, herhangi bir kişiye ya da yapıya falan zarar verecek halimiz yok. Buna izin verilmesi lazım diye ısrarla söylememe rağmen izin verilmemişti ve 'neden' diye sorduğumda da 'bize yukarıdan böyle emir geldi' diye bir genelgeçer cevap verilmişti."

"İçeri almak zorunda kaldılar"

Başkan Tugay, mahkemenin kararıyla tespit işlemi sırasında belediye başkanı olarak bulunma durumu nedeniyle kendisini de içeri almak zorunda kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ama başında yine bir mukavemet oldu. Yine bir üst makamlara soralım, oradan onay alalım durumu oldu. Ama nihayetinde hakimlerin bu konudaki sorumluluğu, yani burada bizim tespiti isteyen kurumun en başındaki, en üstündeki kişi olarak içeri almamızı zorunlu kılıyordu ve o şekilde zorunda kaldılar, aldılar. Ben de heyete eşlik ettim. İçeride binadaki yapılan restorasyon, tadilat, içeride bulunan eşyalarımız, yapılmış olan tesisatlar, bunlarla ilgili bir bilirkişi heyeti tespit yaparken ben de onlara eşlik ettim. İnanın ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Çünkü Meslek Fabrikası'nın kurslarında, eğitimlerinde kullanılan bütün o malzemeler her şey yerli yerinde duruyor ama biraz tozlanmış, etraf kirlenmiş ve kullanılmıyor durumda. Neden böyle bir duruma yol açalım?"

"Bunu bu hale getiren İzmir'de iktidarın temsilcisi olan milletvekilleri var"

İki tane devlet kurumu arasında bir mülkiyet tartışması varsa bu da mahkemeye yansımışsa, bu mahkeme sonuçlanana kadar yapılacak olan şey polisle burayı işgal etmek, belediyeyi bu hizmetten mahrum bırakmak mıdır? Yoksa mahkeme sonuçlanana kadar beklemek ve ona göre bir tutum almak mıdır? Maalesef bunu bu hale getiren İzmir'de iktidarın temsilcisi olan milletvekilleri var. Çünkü biliyorum sorumluların onlar olduğunu. ve onlar emniyet güçlerini de baskı altında tutuyorlar, mahkemeleri de baskı altında tutmaya çalışıyorlar, ne kadar yapabildiklerini bilmiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ya da bölge müdürlüğünde kendi siyasi kökenlerinden getirip yönetici pozisyonuna getirdikleri kişiler hariç herkes açıkçası bu hukuksuz durumun sıkıntısını yaşıyor, eziyetini yaşıyor. Bu durumu bu hale getirenler gerçekten utanmalılar ve başından beri söyledim, bu bir utanç vakasıdır. Türkiye'de ilk defa bir kamu kurumunun mülkü, bir başka kamu kurumunun mülkiyet iddiası nedeniyle polis zoruyla işgal edilmiş, abluka altına alınmış, ele geçirilmiş durumdadır. Bu Türkiye tarihinde ilktir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir'de 3 bin 500 tane gayrimenkule sahip. Bunu alelacele bu şekilde polisle beraber yapmak zorunda değiller. Bu, tamamen bu işi kendine sorun haline getirmiş, belediyeye sorun çıkarayım diye uğraşan, çalışan AK Partili milletvekillerinin eseridir. İzmir'in AK Partili milletvekilleri buraya bir gramlık hizmet getirmedikleri gibi, belediyenin her işini Ankara'da engellemek için çalıştılar ve şu anda da bu binalarımızı da bizlerden alarak ilave zorluklar yaratmaya çalışıyorlar."

"Türkiye iyi bir yere gitmiyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alındığını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde bugün yaşananları herkesin gördüğünü aktaran Tugay, "Türkiye'nin her yerinde inanılmaz bir antidemokratik, ceberut bir yönetim anlayışı var. Türkiye iyi bir yere gitmiyor. Bu döner dolaşır herkesin mutlaka kapısının önüne gelir, herkesin hayatına bulaşır, herkesin her şeyini etkiler. Bu ülkenin, bu şekilde iyi gitmesi, normal bir yaşam sürmesi mümkün değil" dedi.

"Şu anda yıllık izindeyim"

Başkan Tugay, belediye işlerini aksatmadan, fabrika önünde bundan sonra da nöbete devam edeceklerini belirterek, kendisinin yıllık izin alarak bu eylem sürecine başladığını söyledi. Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Yani şu anda ben yıllık izindeyim. Belediyedeki yönetici arkadaşlarımıza şunu söyledim, 'Sizler belediyenin hiçbir çalışmasını aksatmadan bu işe hatta mümkünse hiç karışmadan normal işinizi yapacaksınız' dedim ve bu şekilde geldik bugüne kadar. İşimizi aksatıyormuşuz gibi bir görüntü de olsun istemem. Biz buranın her anlamda takibini yapmaya devam edeceğiz. CHP'nin siyasi iradesi burada itirazını sürdürmeye devam edecek. Bu olayla ilgili hukuki sürecimiz, idari takibimiz devam edecek. Ve her kesimden insandan 'ben AK Parti'ye oy verdim ama bu da yapılacak iş değil' şeklinde ifadeleri olan vatandaşlardan kamu görevlilerine, pek çok insandan haklılığımıza dair şeyler duyuyorum. Bundan da memnun oluyorum. Bu yapılan şey anormaldir, hukuk dışıdır, kötülüktür. Bu kötülüğü normal görmemesi gerekiyor hiç kimsenin. Sakın ola kimse bunu gereksiz yere büyüttüğümüzü düşünmesin. Bu çok haklı olduğumuz, sonuna kadar da hakkımızı savunmak için elimizden geleni yapmamız gereken bir durumdur. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz."