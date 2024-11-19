İZMİR 'Sosyal medya paylaşımları gereksiz diş ve çene estetiklerine talepleri artırdı' - Son Dakika
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İZMİR 'Sosyal medya paylaşımları gereksiz diş ve çene estetiklerine talepleri artırdı'

İZMİR \'Sosyal medya paylaşımları gereksiz diş ve çene estetiklerine talepleri artırdı\'

BORNOVA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uzman Diş Hekimi Esra Aladağ, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle diş ve çene estetiklerine talebin arttığına dikkat çekip, Dişlerinin bembeyaz olması için zirkonyum dediğimiz estetik ve cam seramiklerle kaplanmasını isteyenler oluyor.

19.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:52
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BORNOVA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uzman Diş Hekimi Esra Aladağ, sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle diş ve çene estetiklerine talebin arttığına dikkat çekip, Dişlerinin bembeyaz olması için zirkonyum dediğimiz estetik ve cam seramiklerle kaplanmasını isteyenler oluyor. Ancak sağlıklı dişleriniz varsa, bu dişlerinizin hepsini küçültüp, kaplatmak sağlıklı olan dişlerinizin de zarar görmesine neden oluyor diyerek uyardı.

Sosyal medyadaki çeşitli reklam ve paylaşımlar diş ve çene estetiklerine gereksiz olarak rağbeti arttırdı. Dişlerini beyaz ve inci gibi görünmesini isteyenler 'zirkonyum' kaplatmak istiyor. Bu estetik ve cam seramiklerle kaplama yönteminin bazı sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Toplumda diş sağlığı konusunda doğru bilinen bazı yaşlar olduğuna dikkati çeken Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uzman Diş Hekimi Esra Aladağ, yaklaşan 22 Kasım Diş Hekimleri Günü öncesinde bu konuda farkındalık için açıklamada bulundu. Türkiye'de ağız ve diş sağlığı bilincinin son yıllarda çok geliştiğini ancak buna rağmen çocuk ve erişkinlerde yüzde 80'nin üzerinde diş çürüğü insidansının görüldüğüne dikkati çeken Aladağ, Özellikle 1 yaşından itibaren çocukların ebeveynleri tarafından diş hekimi kontrollerine götürülmesi, yine erişkin bireylerin yılda en az 2 defa diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor. Ağzınızda veya çenenizde herhangi bir problem varsa büyümeden önüne geçebilmek, koruyucu diş hekimliği uygulaması açısından çok önemli dedi.

'DİŞ SIKMAYI ENGELLEMEK İÇİN YAPILAN BOTOKS ÇÖZÜM DEĞİL'

Günümüzde sosyal medyanın kullanımı ile estetik uygulamalara karşı talep artışı olduğunu vurgulayan Uzman Diş Hekimi Aladağ, "Toplum olarak tamamıyla estetiğe çok fazla yönelim var. Bunun sosyal medya aracılığıyla yayılması ile kişilerin dişlerin bembeyaz olması için 'zirkonyum' dediğimiz estetik ve cam seramiklerle kaplanması gibi talepleri bulunuyor. Sağlıklı olan dişlerinizin de zarar görmesine neden oluyor. Ancak bu doğru değil, çünkü sağlıklı dişleriniz varsa, bu dişlerinizin hepsini küçültüp, kaplatmak yerine 'ortodonti' dediğimiz birtakım ufak tedaviler ile sorun giderilmeli. Toplumda çene eklemi rahatsızlıkları çok fazla arttı. Buna çözüm olarak ise hemen botoksa yönelim başladı. Bu yöntem de yine doğru bilinen bir yanlış. Botoks bir tedavi yöntemi değil bir tedavi yönetimidir. Öncelikle diş ve çene sıkmaya neden olan psikolojik stresler, hastanın postürüne bağlı pozisyonlar, eksik dişler gibi çok çeşitli faktörler bulunabilir. Botoks ise geçici süreyle, bütün dişsel problemler ortadan kaldırıldıktan sonra istemsiz bir şekilde kasılmayı yavaşlatır diye konuştu.

'AĞIZ KOKUSU SİSTEMİK BAZI RAHATSIZLIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR'

İmplant tedavisinin artık güncel bir tedavi olduğunu ve kullanılan malzemenin ana ham maddesi titanyum olduğu için hiçbir şekilde insan dokusuna ve vücuduna zarar vermediğini vurgulayan Aladağ, şöyle devam ettiToplumda yine implantın zararlı olduğu ve kansere yol açtığına dair bir algı var. Ancak bu doğru değil. Diş hekiminin kararına bağlı olarak implant her bireye uygulanabilir.Toplumdaki doğru bilinen diğer bazı yanlışlara da değinen Diş Hekimi Aladağ, Toplumsal olarak önemli konulardan biri ise ağız kokusu ve diş eti kanaması. Bu durum ağız hijyeniyle çok ilgili, ancak vücudumuzdaki mide, böbrek rahatsızlıkları, hipertansiyon gibi başka sistemik rahatsızlıkların da bir habercisi olabilir. Diş fırçalamayla ilgili doğru bilenen bir yanlış ise fırçanın önceden ıslatılması. Macunu ve fırçayı ıslatarak değil kuru olarak direkt fırçalamaya başlamalıyız. Çünkü fırçayı yumuşatıyoruz ve etkinliğini azaltıyoruz. Çok iyi hijyen sağlayayım diyerek çok sert dişleri fırçalamak, dişin mine dediğimiz dış tabakasını aşındırır ve fırça çürüğü dediğimiz aşınmadan kaynaklı zayıf bölgelerde dişin sarı tabakası açığa çıkar. Çok fazla beyazlatmak amacıyla yaygın olarak kullanılan tuz, karbonat gibi aşındırıcılar kullanmak da zararlı dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN FLORÜRSÜZ DİŞ MACUNU SEÇMESİ YANLIŞ'

Diş hekimliğinde çocuğa uygulanan florun hiçbir toksik etkisi olmadığını ifade eden Aladağ, Genellikle ebeveyniler, çocukları için florürsüz diş macunları seçiyorlar. Ancak bu durumda yine yanlış bilinen doğrular arasında. Toplumda florür toksik bir etki yarattığı düşüncesi mevcut, ancak böyle bir şeyin mümkün olabilmesi ise için bir çocuğun bir tüp diş macununu yemesi gerekir. Flor zararlı değildir tam aksine diş minemizi çürükten korur. Diş hekimliğinde çocuğa uygulanan florun hiçbir toksik etkisi yoktur dedi. Hareketli protez kullanan kişilerin temizlik amacıyla çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri kullanmalarının da yanlış durumlardan biri olduğunun altını çizen Uzman Diş Hekimi Esra Aladağ, Çünkü protez malzemeleri ne kadar sağlam kaliteli malzemeler olsa dahi onların yapısını çamaşır suyu gibi malzemeler bozar. Eczanelerde satılan protez temizleyici tabletleri kullanmak gerekiyor diye konuştu.

Haber Yağmur ÖNGÜN - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZMİR 'Sosyal medya paylaşımları gereksiz diş ve çene estetiklerine talepleri artırdı' - Son Dakika

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