İZMİR Valiliği\'nden \'Cumhuriyet Bayramı\' resepsiyonu

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İZMİR Valiliği Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. Eşi İrem Beyza Elban ile resepsiyona ev sahipliği yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel Cumhuriyeti, bu güzel vatanı, bu kutlu devleti kuran, kurtaran bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz ve bu ülke için ter dökmüş, kan dökmüş tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İzmir Valiliği koordinesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kapsamında resepsiyon düzenlendi. Balçova'daki Kaya Termal Resort Hotel'de düzenlenen resepsiyonda, İzmir Valisi Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, girişte konukları karşıladı. Resepsiyona Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, kaymakamlar, il müdürleri, gaziler ve davetliler katıldı. Video gösteriminin ardından kürsüde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel Cumhuriyeti, bu güzel vatanı, bu kutlu devleti kuran, kurtaran bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz ve bu ülke için ter dökmüş, kan dökmüş tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

TÜRK YILDIZLARINA ÖVGÜ

Konuşmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na plaket vererek teşekkür eden Vali Elban, "Türk Yıldızları'ndan bir şey öğrendim, 1992 yılında kurulmuş. O günden bu yana çok özel günlerde, çok özel gösteriler yaptılar. Bugün kurulduğundan bu yana 500'üncü gösterileri İzmir'e denk geldi" dedi.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri derneği temsilcileri tarafından valiye çiçek ve plaket takdim edildi. Resepsiyon, müzik dinletisi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Burak UÇAR/ İZMİR,