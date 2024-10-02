İzmir ve Manisa\'yı Bağlayacak Raylı Sistem Projesi Hayata Geçiyor

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(İZMİR) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayacak raylı sistem projesine ilişkin bilgi verdi. Zeyrek, "Umarım Manisa'daki ilk beş yılımızda toplu ulaşımı gerçekleştiririz. İkinci beş yılda da Cemil Başkanla böyle bir protokole imza atarız" dedi.

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün gerçekleştirilen Ege Belediyeler Birliği toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Zeyrek ve Tugay, seçim öncesinde İzmir-Manisa arasının 15 dakikaya düşürülmesi vaadi üzerinden iki kenti birbirine bağlayacak raylı sistem hattına ilişkin bilgi verdi. Tugay ve Zeyrek, hayata geçirilecek proje ile Manisa'daki istihdam alanları ile İzmir'de yaşanan işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlanacağını belitti.

Zeyrek: "Menemen üzerinden İZBAN'a bağlanması benim en çok isteğim ve hayalimdir"

İZBAN üzerinden bağlantı planladıklarını belirten Zeyrek, ikinci beş yıllık süreyi işaret ederek şunları söyledi:

"Öncelikle Manisa merkez kısmında bir toplu ulaşıma, o toplu ulaşımın da bir uzantısı olarak ikinci 5 yılda bir vizyon projesi olarak anlatmıştım. Tabii burada Sayın Cemil Başkanımla birlikte ortak bir proje olması gerekiyor. Toplu ulaşım hattının Menemen üzerinden İZBAN'a bağlanması benim en çok isteğim ve hayalimdir ki bağlanmaması için hiçbir sebep ve neden de yok. Umarım Manisa'daki ilk beş yılımızda toplu ulaşımı gerçekleştiririz. İkinci beş yılda da Cemil Başkanla böyle bir protokole imza atarız."

Tugay: "Manisa'yı İzmir'e Menemen tarafından bağlayacak bir raylı sistem projesi de yapılabilir"

İzmir'den Manisa'ya çalışmaya giden vatandaşların olduğunu ve bu noktada raylı projenin olumlu etki yaratacağını ifade eden Tugay ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Manisa Organize Sanayi'de çalışan ama Menemen bölgesinde oturan epey bir vatandaşımız var. Organize sanayiye yakın, Menemen içerisinde yen bazı banliyöler ulaştırmak gibi konuları konuşuyoruz biz. Şöyle bir durum var. Manisa'da işsizlik neredeyse yok. Manisa'da isteyen herkese iş var. Buna karşılık bizde işsizlik var. Bizdeki insanlar oraya çalışmaya gidiyorlar. Daha fazla da gidebilirler. Bu aradaki bağlantıyı sağlamak için yeni bazı yerleşim birimleri oluşturmak fikri var. Muradiye tarafından Manisa'yı İzmir'e Menemen tarafından bağlayacak bir raylı sistem projesi de yapılabilir. Bu gayet akıllıca bir iş olur. O bölgenin gelişmesini de sağlar. Ben mantıklı buluyorum bunu. Biz istihdamı artıracağız."

Zeyrek: "Bunların ikisini buluşturmamak çok anlamsız zaten"

Hayata geçirilecek projenin iki kent arasında istihdama da katkı sağlayacağının altını çizen Zeyrek, şunları söyledi:

"Toplu ulaşımın konforu ve maliyet düşüklüğü açısından İZBAN'a bağlamak… Mevcuttaki Devlet Demir Yolları'nın orada boş rayları var. Onları kullanabiliriz. BGD Firması'nın Manisa'da yapacağı yatırımla birlikte 5 bin kişiyi kendi bünyesinde yan sanayilerle birlikte yaklaşın 15-16 bin kişilik istihdama ihtiyacı var. Hemen akabinde iki boş alana iki firma daha geliyor. Yani Manisa'nın şu anda 30-35 bin kişilik istihdam yaratan, hemen bir ki yıl içerisinde hayata geçecek fabrika projeleri var. Bununla birlikte yeni bir sanayi bölgesi planlıyoruz şu anda. İlimizde istihdam eden firmaların olduğu, hemen dağın diğer tarafında da işsizlik yaşanan bir yer olduğu… Bunların ikisini buluşturmamak çok anlamsız zaten. Umarım bu proje de en kısa sürede hayata geçer. Biz bu projeyle İzmir ile Manisa'nın siyasal birliğini ortaya koymak hem de buna aracı olabilmek için böyle bir proje başlatmıştık Çok da güzel tepkiler aldık. İzmir ile Manisa hiçbir zaman ayrışmada zaten. Sadece bağlanamamıştı. Artık siyasetle birlikte bağlanması da sağlanacak."