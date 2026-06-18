İzmir'de Bağımsızlık Festivali: Bağımlılığa Karşı Güçlü Mücadele - Son Dakika
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İzmir'de Bağımsızlık Festivali: Bağımlılığa Karşı Güçlü Mücadele

18.06.2026 14:26
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İzmir'de düzenlenen Yeşilay Bağımsızlık Festivali'nde binlerce öğrenci, teknoloji, sanat ve spor etkinlikleriyle bağımlılığa karşı farkındalık oluşturdu. Vali Elban, dijital ve madde bağımlılığıyla mücadeleyi başlattıklarını duyurdu.

İZMİR Yeşilay Bağımsızlık Festivali, teknoloji, sanat, spor ve sağlıklı yaşam temalı aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Nasıl 104 yıl önce bu şehirde bağımsızlık konusunda bir haykırış olmuşsa biz de ilimizde inşallah başta madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve her türlü bağımlılığa karşılığı mücadeleyi İzmir'de güçlü bir şekilde başlatıyoruz" dedi.

Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi'nin final etkinliği olarak düzenlenen 'İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali', Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Festivale İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile İzmir'deki birçok okuldan 10 bin öğrenci, öğretmen ve aileler katıldı.

MÜCADELEYİ İZMİR'DE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BAŞLATIYORUZ

Açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Biz herhangi bir ülke değiliz. Biz herhangi bir millet de değiliz. Dolayısıyla tüm dünya gençliğini, tüm dünya çocuklarını ve tüm dünyadaki insanları her türlü bağımlılıkla, esir almakla ilgili yoğun bir kampanya ve çalışma var. ve bu çalışma ve kampanyayı yürüten gruplar çok güçlü gruplar. Çünkü bu işin arkasında büyük paralar var. Bu paranın iştahı insan canını, insan onurunu, insan varlığını hiçe sayarak bu geliri elde etmek, bu paraya ulaşmak için her türlü vicdansızlığı yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunlardan biri de maalesef gençleri ve çocukları her türlü bağımlılığa bulaştırarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama bunlar olurken maalesef gençlik, geleceğimiz, nesillerimiz birer birer oyundan düşüyor, denklemden düşüyor. Onun için nasıl 104 yıl önce bu şehirde bağımsızlık konusunda bir haykırış olmuşsa biz de ilimizde inşallah başta madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve her türlü bağımlılığa karşılığı mücadeleyi İzmir'de güçlü bir şekilde başlatıyoruz" dedi.

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Bağımlılık sadece sigara değildir. Günümüzde dijital bağımlılıkta her şeye çok kolay ulaşılabildiği bir çağda bunlardan hep birlikte kurtulmanın en önemli yolu sizlerin kaliteli zaman geçirmenizi sağlamaktır" dedi.

'YEŞİLAY 106 YILDIR MÜCADELE EDİYOR'

Gençlerin zihin işgali tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise "Bugün böyle bir işgalle sadece ülkemiz değil bütün dünya karşı karşıya. Bu işgal karşısında kendini kurtaran, geleceğini kurtaran kazanacak. Dünya yeniden şekilleniyor. Türkiye Yüzyılı'nın hayalden gerçeğe dönüşmesi için bağımsız nesillere ihtiyacımız var. ve bu bağımsız nesilleri inşa etmek için de bugünden yarınların mimarı olmamız lazım. Bugün yarınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çalışmamız lazım. Yeşilay, bu düşünceyle 106 yıldan beri mücadele ediyor. Eğitimler düzenliyor, farkındalık çalışmaları yapıyor" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2026 yılını bağımsızlık yılı olarak ilan etmesi, asla tesadüf değildir. İzmir bugün bu çağrıya; güçlü bir ses, güçlü bir irade ve güçlü bir duruşla karşılık veriyor. İzmir bugün bu meydana sığmıyor. 'Bir ateş olmalı insanın içinde' diyen herkes burada. İstiklal de istikbal de bizim diyen gençlik burada."

Açılışta Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı mehteran gösterisi sahnelendi. Festival alanında kurulan çadır ve stantlarda bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler, tasarım becerilerini Dropaj Yarışması'nde sergilerken, Barista Yarışması'nda ise yeşil içecekler yer aldı.

Kurulan 11 teknoloji çadırında robot futbol turnuvaları, mini sumo yarışları, su altı dronu kurtarma operasyonları ve yapay zeka robotlarıyla etkileşim etkinlikleri düzenlendi. İzmir'in 30 ilçe birincisinin eserlerinden oluşan 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Resim Sergisi' de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival kapsamında lise müzik grupları ve korolar konserler verirken, Action Team gösterileri, halk oyunları ekipleri ve zumba performansları da ilgiyle izlendi. Çocuklar için oluşturulan özel alanlarda kostümlü gösteriler, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli eğitici aktiviteler gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezleri tarafından kurulan çadırlarda yeşil ve beyaz temalı ebru, ahşap boyama ve mermer boyama etkinlikleri düzenlenirken, YEDAM ve üniversitelerin Yeşilay kulüpleri tarafından açılan stantlarda bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Barista ve Dropaj yarışmalarında başarılı olan katılımcılara overlok makinesi, dikiş makinesi ve termos hediye edilirken, 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren 30 öğrenciye bisiklet, scooter, kaykay ve kitap setleri dağıtıldı. Yeşilay Teknoloji ve Robotik Deneyim Alanı yarışmalarına katılanlara ise 500 adet kuş yuvası hediye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Bağımsızlık Festivali: Bağımlılığa Karşı Güçlü Mücadele - Son Dakika

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